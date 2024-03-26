Для Arma 3 вышло дополнение Creator: Reaction Forces

Издатель Bohemia Interactive и разработчик Rotators Collective объявили о выпуске дополнения Arma 3 Creator: Reaction Forces. В этом новом дополнении Creator ключевым моментом являются быстрые решения небольшими отрядами.
Reaction Forces предлагает новое оружие, транспортные средства, снаряжение и многое другое для быстрого реагирования на множество ситуаций в новых одиночных и многопользовательских сценариях, а также для улучшения вашего общего опыта в песочнице Arma 3. Тушите лесные пожары сверху на вертолете среднего класса Cougar или сворачивайте с проторенных дорог на пикапе MOOSE, чтобы принять участие в операциях с новым оружием и оборудованием: от пистолетов и винтовок до дистанционно управляемых минометов и микродронов.