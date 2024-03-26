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Arma 3 11.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.7 1 886 оценок

Для Arma 3 вышло дополнение Creator: Reaction Forces

monk70
Новости

Издатель Bohemia Interactive и разработчик Rotators Collective объявили о выпуске дополнения Arma 3 Creator: Reaction Forces. В этом новом дополнении Creator ключевым моментом являются быстрые решения небольшими отрядами.

Reaction Forces предлагает новое оружие, транспортные средства, снаряжение и многое другое для быстрого реагирования на множество ситуаций в новых одиночных и многопользовательских сценариях, а также для улучшения вашего общего опыта в песочнице Arma 3. Тушите лесные пожары сверху на вертолете среднего класса Cougar или сворачивайте с проторенных дорог на пикапе MOOSE, чтобы принять участие в операциях с новым оружием и оборудованием: от пистолетов и винтовок до дистанционно управляемых минометов и микродронов.

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