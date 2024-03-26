Для Arma 3 вышло дополнение Creator: Reaction Forces

Одиночная кампания в Arma 3 рисует печальное будущее для Европы, которая превратится в арену для войн между НАТО и некими «Восточными армиями». Причем НАТОвцы будут проигрывать и в итоге окажутся на грани полного поражения. В качестве последней отчаянной меры они инициируют операцию под названием «Магнитуда» и откомандируют отряд специального назначения с главным героем капитаном Скоттом Миллером на остров, расположенный в Средиземном море, глубоко в тылу врага. Цель вояк напрямую связана с одним хорошо охраняемым «военным секретом», который может изменить ход войны.



Однако во время выполнения миссии «что-то» идет не так, весь отряд после десантирования уничтожают, а в живых остается только один капитан Миллер. Ему предстоит пройти нелегкий путь от выживания во враждебных к его персоне местах до командования боевым отрядом, на плечи которого будет впоследствии возложено успешное завершение операции «Магнитуда». Захватывающая история – обещана.



К «одиночке» будет прилагаться многопользовательская часть, состоящая как из стандартных битв между игроками, так и совместного прохождения миссий. Поддержка выделенных серверов – есть. Кастомизация персонажа, раскладывание по его карманам оружия и прочие онлайновые бирюльки – тут как тут.



Никуда не денется из Arma 3 и роскошный, но простой в освоении редактор миссий, с помощью которого игроки смогут создавать сценарии самых разных масштабов и боевых оттенков.