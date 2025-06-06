Продажи Arma Reforger составили более 2 миллионов копий

Bohemia Interactive сообщила, что обновление 1.4 для Arma Reforger вызвало невероятный всплеск активности после введения полной поддержки модов на PlayStation 5. Эта знаменательная функция меняет то, как игроки на консолях взаимодействуют с тактической военной песочницей, открывая новую вселенную возможностей с помощью тысяч созданных сообществом модов.

С момента выхода обновления 22 мая более 125 827 уникальных пользователей PS5 уже воспользовались новыми возможностями, проведя более 1 000 000 часов в сеансах с модами. Игроки PlayStation глубоко погружаются в контент с модами, в среднем устанавливая 58 модов за сеанс, что является истинным свидетельством жажды сообщества к глубокой настройке. И только в первый день после запуска обновления в общей сложности 70 000 пользователей PS5 загрузили контент с модами.

Более того, Arma Reforger уже превысила 2,1 миллиона проданных копий на всех платформах, и импульс продолжает нарастать с ростом числа игроков в 14 593 только на PlayStation 5 всего за шесть дней после обновления 1.4.