В сеть попал полный список трофеев Armored Core 6 ©

В сети обнаружился полный список достижений грядущего меха-экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware. Всего в Armored Core 6 будет 30 трофеев (1 платиновый, 5 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых).

Главной задачей будет получение всех рангов S. Как обычно в играх FromSoftware, здесь нет трофея для конкретной сложности, потому что у всех одна и та же сложность. Список также показывает, что есть 3 концовки, каждая из которых дает серебряный трофей. Игрокам также нужно будет разблокировать все доступные детали, победить всех противников на арене, найти все боевые журналы и 10 журналов данных. Так что для получения всех трофеев нужно близкое к 100% завершение игры. Это может превратиться в сложную платину в зависимости от того, насколько сложны S-ранги.

С полным списком достижений можно ознакомиться по ссылке.