В сеть просочился список достижений Armored Core 6: Fires of Rubicon ©

В базе данных PlayStation Network раньше времени удалось обнаружить достижения для предстоящего экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon от студии FromSoftware. К большему удивлению игроков, разработчики подготовили не так много трофеев для получения, как в прошлых играх. Тем не менее многие ачивки потребуют проявить настоящее мастерство в каждой миссии.

Находкой поделился пользователь под ником PlaystationSize, который занимается изучением базы данных цифрового магазина PlayStation. По его словам, разработчики добавили в магазин полный список достижений Armored Core 6: Fires of Rubicon с описанием, однако он не стал его пока публиковать. Вместо этого он поделился другими занимательными подробностями.

В общей сложности в Armored Core 6: Fires of Rubicon будет около 30 достижений. Большинство трофеев посвящены коллекционным предметам, однако некоторые из них потребуют более сложных действий во время прохождения. Например, есть ачивки, получить которые можно только, пройдя миссию с рейтингом S, а это значит, что игрокам нельзя будет пользоваться контрольными точками с сохранением.

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет доступна для игры 25 августа 2023 года на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.