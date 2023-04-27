В Steam открылся предзаказ на Armored Core 6: Fires of Rubicon - стали известны минимальные системные требования ©

Компания Bandai Namco объявила, что новая игра Armored Core от FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, выйдет 25 августа. Кроме того, издательство поделилось первым геймплейным трейлером игры, который, вместе с подробностями, вы можете найти вот здесь.

Стоит также отметить, что Bandai Namco раскрыла минимальные системные требования игры для ПК. Согласно спецификациям, ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X с 12 ГБ оперативной памяти. Игра будет использовать API DX12 и потребует 65 ГБ свободного места на жестком диске.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 Version 1909 or Newer

Процессор: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB

DirectX: Версии 12

Место на диске: 65 GB

Помимо системных требований компания открыла прием предварительных заказов - в Steam игра обойдется вам 2399 pублей за Стандартное Издание и 2799 pублей за Deluxe.

Специальное предложение при предзаказе и состав Deluxe-издания:

Спойлер

Оформив предзаказ прямо сейчас, вы получите материалы: особая сборка для AC G13 «Салага» с деталями «„Меландер“ C3»;

набор деталей «„Меландер“ C3» (ранний доступ)*;

эмблема (ранний доступ)*;

эксклюзивный рисунок для AC.

Ранний доступ: этот набор деталей и эмблему также можно будет получить в ходе игры. Издание Deluxe-издания: Deluxe-издание включает полную версию игры, цифровой альбом и саундтрек. В новом боевике концепция серии ARMORED CORE получила развитие за счёт знаний FromSoftware о разработке игр этого жанра.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет на ПК (через Steam) и консолях 25 августа.