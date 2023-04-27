Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 69 оценок

В Steam открылся предзаказ на Armored Core 6: Fires of Rubicon - стали известны минимальные системные требования

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butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила, что новая игра Armored Core от FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, выйдет 25 августа. Кроме того, издательство поделилось первым геймплейным трейлером игры, который, вместе с подробностями, вы можете найти вот здесь.

Стоит также отметить, что Bandai Namco раскрыла минимальные системные требования игры для ПК. Согласно спецификациям, ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X с 12 ГБ оперативной памяти. Игра будет использовать API DX12 и потребует 65 ГБ свободного места на жестком диске.

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 Version 1909 or Newer
  • Процессор: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300X
  • Оперативная память: 12 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB
  • DirectX: Версии 12
  • Место на диске: 65 GB

Помимо системных требований компания открыла прием предварительных заказов - в Steam игра обойдется вам 2399 pублей за Стандартное Издание и 2799 pублей за Deluxe.

Специальное предложение при предзаказе и состав Deluxe-издания:

Спойлер

Оформив предзаказ прямо сейчас, вы получите материалы:

  • особая сборка для AC G13 «Салага» с деталями «„Меландер“ C3»;
  • набор деталей «„Меландер“ C3» (ранний доступ)*;
  • эмблема (ранний доступ)*;
  • эксклюзивный рисунок для AC.
  • Ранний доступ: этот набор деталей и эмблему также можно будет получить в ходе игры.

Издание Deluxe-издания:

  • Deluxe-издание включает полную версию игры, цифровой альбом и саундтрек. В новом боевике концепция серии ARMORED CORE получила развитие за счёт знаний FromSoftware о разработке игр этого жанра.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет на ПК (через Steam) и консолях 25 августа.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кроллег

Ну и перевод заявлен. Уже радует.

2
saa0891

Удивительно что ценник адекватный.

Ну и после поделки MechWarrior 5 это смотрится очень круто,ну и я так понимаю игра будет достаточно хардкорная,много боссов,что тоже радует.

1
dima_answer

лучше купить сейчас, пока не взлетел ценник как это было с Elden ring

0
yecog24175

Удивительно 2 вещи - ценник и Русский язык.

0
BbIBEPT12

судя по последним новостям меня больше удивляет что в минималках не 3090

0
potemkin2021

Надеюсь когда-то увидеть ремейк или новую часть, один из первых кирпичных заводов на пс1 (серия РЕ не в счёт)

Спойлер
0
FatalleZ

Почему она выглядит как мобильная дрочильня? А ведь синематик был очень многообещающим... на выходе как обычно...

-1