В Steam открылся предзаказ на Armored Core 6: Fires of Rubicon - стали известны минимальные системные требования

Компания Bandai Namco объявила, что новая игра Armored Core от FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, выйдет 25 августа. Кроме того, издательство поделилось первым геймплейным трейлером игры, который, вместе с подробностями, вы можете найти вот здесь.
Стоит также отметить, что Bandai Namco раскрыла минимальные системные требования игры для ПК. Согласно спецификациям, ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X с 12 ГБ оперативной памяти. Игра будет использовать API DX12 и потребует 65 ГБ свободного места на жестком диске.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 Version 1909 or Newer
- Процессор: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память: 12 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 65 GB
Помимо системных требований компания открыла прием предварительных заказов - в Steam игра обойдется вам 2399 pублей за Стандартное Издание и 2799 pублей за Deluxe.
Специальное предложение при предзаказе и состав Deluxe-издания:
Оформив предзаказ прямо сейчас, вы получите материалы:
- особая сборка для AC G13 «Салага» с деталями «„Меландер“ C3»;
- набор деталей «„Меландер“ C3» (ранний доступ)*;
- эмблема (ранний доступ)*;
- эксклюзивный рисунок для AC.
- Ранний доступ: этот набор деталей и эмблему также можно будет получить в ходе игры.
Издание Deluxe-издания:
- Deluxe-издание включает полную версию игры, цифровой альбом и саундтрек. В новом боевике концепция серии ARMORED CORE получила развитие за счёт знаний FromSoftware о разработке игр этого жанра.
Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет на ПК (через Steam) и консолях 25 августа.
Ну и перевод заявлен. Уже радует.
Удивительно что ценник адекватный.
Ну и после поделки MechWarrior 5 это смотрится очень круто,ну и я так понимаю игра будет достаточно хардкорная,много боссов,что тоже радует.
лучше купить сейчас, пока не взлетел ценник как это было с Elden ring
Удивительно 2 вещи - ценник и Русский язык.
судя по последним новостям меня больше удивляет что в минималках не 3090
Надеюсь когда-то увидеть ремейк или новую часть, один из первых кирпичных заводов на пс1 (серия РЕ не в счёт)
Почему она выглядит как мобильная дрочильня? А ведь синематик был очень многообещающим... на выходе как обычно...