В Armored Warfare появился новый класс техники - легендарные машины

Armored Warfare выпустила одно из ключевых обновлений года, добавив в игру новый класс техники — легендарные машины. Это экспериментальные боевые образцы с параметрами, заметно превосходящими стандартные версии, а также собственной тактикой применения и уникальными условиями получения. В рамках первого этапа представлены три модели: M10 Longstreet, БМПТ Обр. 2025 г. и Leopard 2A7DK Holger Danske.

M10 Longstreet

Лёгкий экспериментальный танк BAE Systems с акцентом на мобильность и темп огня. Оснащён скорострельным 105-мм орудием M35, развивает до 86 км/ч и обладает расширенным обзором за счёт продвинутой оптики. Алюминиевая броня предоставляет базовую защиту, поэтому основная тактика — агрессивный манёвр и постоянное давление на противника.

БМПТ 2025 года

Глубоко модернизированная машина поддержки танков с усиленной защитой и расширенным набором вооружения. Вооружена двумя 30-мм пушками 2А42, улучшенной системой дымовой завесы и ПТУР «Атака-Икс» с повышенной бронепробиваемостью. Машина получила динамическую защиту «Малахит», 3 800 очков прочности и двигатель В-99Ф на 1 250 л.с., сохранив подвижность базовой версии.

Leopard 2A7DK Holger Danske

Штурмовой вариант Leopard 2A7 с максимальным упором на живучесть. Лобовая проекция усилена до уровня защиты от большинства БОПС и ПТУР в игре. На танк установлены дополнительные модули бронирования, а запас прочности увеличен до 4 900 единиц. Подвижность остаётся на уровне семейства 2AX благодаря двигателю мощностью 1 630 л.с.

Для разблокировки легендарной машины игроку понадобится базовая модель — «машина-предок» — и комплект специальных деталей. Детали можно приобрести в игровом магазине или заработать, выполняя особые задачи. После сборки всех компонентов легендарный вариант становится доступен в ангаре.

Легендарные машины доступны в Armored Warfare прямо сейчас, а их список будет расширяться.