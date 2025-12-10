ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Armored Warfare 14.09.2015
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная
7.7 1 189 оценок

В Armored Warfare появился новый класс техники - легендарные машины

izbranniy86 izbranniy86

Armored Warfare выпустила одно из ключевых обновлений года, добавив в игру новый класс техники — легендарные машины. Это экспериментальные боевые образцы с параметрами, заметно превосходящими стандартные версии, а также собственной тактикой применения и уникальными условиями получения. В рамках первого этапа представлены три модели: M10 Longstreet, БМПТ Обр. 2025 г. и Leopard 2A7DK Holger Danske.

M10 Longstreet

Лёгкий экспериментальный танк BAE Systems с акцентом на мобильность и темп огня. Оснащён скорострельным 105-мм орудием M35, развивает до 86 км/ч и обладает расширенным обзором за счёт продвинутой оптики. Алюминиевая броня предоставляет базовую защиту, поэтому основная тактика — агрессивный манёвр и постоянное давление на противника.

БМПТ 2025 года

Глубоко модернизированная машина поддержки танков с усиленной защитой и расширенным набором вооружения. Вооружена двумя 30-мм пушками 2А42, улучшенной системой дымовой завесы и ПТУР «Атака-Икс» с повышенной бронепробиваемостью. Машина получила динамическую защиту «Малахит», 3 800 очков прочности и двигатель В-99Ф на 1 250 л.с., сохранив подвижность базовой версии.

Leopard 2A7DK Holger Danske

Штурмовой вариант Leopard 2A7 с максимальным упором на живучесть. Лобовая проекция усилена до уровня защиты от большинства БОПС и ПТУР в игре. На танк установлены дополнительные модули бронирования, а запас прочности увеличен до 4 900 единиц. Подвижность остаётся на уровне семейства 2AX благодаря двигателю мощностью 1 630 л.с.

Для разблокировки легендарной машины игроку понадобится базовая модель — «машина-предок» — и комплект специальных деталей. Детали можно приобрести в игровом магазине или заработать, выполняя особые задачи. После сборки всех компонентов легендарный вариант становится доступен в ангаре.

Легендарные машины доступны в Armored Warfare прямо сейчас, а их список будет расширяться.

17
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Олег В

дайте угадаю-чтго бы собрать эти "детали" нужно будет задонатить?

1
Комментарий удален
sapov

Только жаль, что в игре куча косяков которые не фиксятся чуть ли не с збт. Постоянные скрытые аппы и нерфы

DarkDestr

щас зашел лагает аж 1 фпс) че там сделали не знаю)) что на кино 1 фпс что на низких 1 фпс) .На старой системе ддр 4 летало только так) на новой ддр 5 не фига))

Pycckuu_XAKEP

год назад бросил из-за технических проблем, эту игру уже навряд ли чем можно исправить

BattleEffect

Ух ты, живая еще