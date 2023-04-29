40 минут геймплея Ashes of Creation за мага ©

MMORPG Ashes of Creation уже почти 2 года как не может запустить свою вторую альфа-фазу (последнее тестирование состоялось в конце лета 2021 года). Но это не значит, что Intrepid Studios ничего не делает, о чем свидетельствует этот 40-минутный видеоролик, посвященный классу или, скорее, архетипу мага.

Геймплей был снят на самых высоких графических настройках игры и доступен в разрешении 4K.

Это видео в формате 4K — лишь пример того, что нас ждет впереди! Напоминаем, что Ashes of Creation — это открытый и прозрачный проект разработки. Таким образом, вы увидите незавершенный визуал, системы и механику.