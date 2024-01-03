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Assassin's Creed 2 17.11.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.3 7 794 оценки

Поклонники Assassin's Creed начали год с памятной даты - 500-летия со дня смерти Эцио Аудиторе

Gruz_
Новости

Эцио Аудиторе, главный герой знаменитой трилогии Assassin's Creed 2 (в которую также входят Brotherhood и Revelations), умер в 1524 году. Так что 2024 год - это год 500-летия со дня его вознесения в вечное небытие. Несмотря на то, что это вымышленный персонаж, такая памятная дата не осталась незамеченной, которую поклонники отметили в социальных сетях.

"2024 год станет годом 500-летия со дня смерти Эцио Аудиторе. 1459-1524 — requiescat in pace (Да упокоится с миром)" - так написал пользователь theNiGHTMARE24 на Reddit, чтобы отметить годовщину и отдать дань памяти флорентийскому ассасину. За ним последовало множество комментариев, которые оставили определенное впечатление. В том смысле, что это необычно - видеть, как вспоминают смерть персонажа видеоигры.

Эцио Аудиторе - пожалуй, самый знаковый протагонист серии Assassin's Creed, который больше всего прижился в коллективном воображении. Кроме того, совсем недавно он появился в Assassin's Creed Nexus VR, и многие хотели бы увидеть его возвращение в самостоятельной игре.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Dominic Sivazh

Жаль, конечно этого добряка.

7
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Эцио Аудиторе да Фиренце, самый культовый персонаж всей трилогии про ассасинов!💪👍 Сразу же на втором месте для меня идёт легендарный Альтаир ибн Ла-Ахад.

6
Wolfenstein

F

0
Stepan Bratuhin

А че он в январе умер?

0
Jon Bekket

в 1524 году именно! сейчас 24 год, в каком месяце не суть важно!

0
IbruhmanI

ему было всего 65? А в конце ревелатионс выглядело будто ему за 80 в библиотеке 0_о

-1
Mikharein

Эцио в Assassin's Creed Revelations 52 года

5
Pravdarub Mikharein

А здесь 65?

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА Pravdarub

Здесь ему где то лет 75)

0
Pravdarub ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Так написано что умер в 65. А этот кадр в день смерти.

0