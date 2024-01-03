Поклонники Assassin's Creed начали год с памятной даты - 500-летия со дня смерти Эцио Аудиторе

Эцио Аудиторе, главный герой знаменитой трилогии Assassin's Creed 2 (в которую также входят Brotherhood и Revelations), умер в 1524 году. Так что 2024 год - это год 500-летия со дня его вознесения в вечное небытие. Несмотря на то, что это вымышленный персонаж, такая памятная дата не осталась незамеченной, которую поклонники отметили в социальных сетях.

"2024 год станет годом 500-летия со дня смерти Эцио Аудиторе. 1459-1524 — requiescat in pace (Да упокоится с миром)" - так написал пользователь theNiGHTMARE24 на Reddit, чтобы отметить годовщину и отдать дань памяти флорентийскому ассасину. За ним последовало множество комментариев, которые оставили определенное впечатление. В том смысле, что это необычно - видеть, как вспоминают смерть персонажа видеоигры.

Эцио Аудиторе - пожалуй, самый знаковый протагонист серии Assassin's Creed, который больше всего прижился в коллективном воображении. Кроме того, совсем недавно он появился в Assassin's Creed Nexus VR, и многие хотели бы увидеть его возвращение в самостоятельной игре.