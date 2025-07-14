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Assassin's Creed 3 29.10.2012
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 6 708 оценок

Ветеран серии Assassin's Creed назвал "фарсом" игры с открытым миром

Gutsz Gutsz

Бывший креативный директор Ubisoft и один из ключевых разработчиков Assassin's Creed 3 и Far Cry 4 Алекс Хатчинсон заявил, что хорошие игры в открытом мире — это по сути "интерактивная комедия" или "фарс", а попытки строго контролировать повествование в таких проектах лишают их души.

В интервью журналу Edge Хатчинсон рассказал, что главная сила жанра — в умении создавать хаотичные, неожиданные и абсурдные ситуации, которые игроки находят сами:

Как только вы отказываетесь от авторского контроля и передаёте тайминг игроку, всё превращается в фарс. Вы просто создаёте условия для шутки — и игра становится интерактивной комедией.

— говорит Хатчинсон.

Хатчинсон уверен, что разработчики должны "погружать игрока в сатирический мир" и отпускать контроль, чтобы позволить системам взаимодействовать непредсказуемо. По его словам, именно это делает игры Ubisoft, несмотря на критику, столь узнаваемыми — благодаря чётко выстроенным механикам, которые порождают уникальные моменты. Простой налёт на аванпост в Far Cry 4 может превратиться в хаос с участием слонов, взрывов и параплана — именно такие сцены, по его мнению, и делают жанр живым.

Стоит отметить, что что ветеран Assassin's Creed весьма точно описал современную структуру в играх с открытым миром. В этом году вышли Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2 и Death Stranding 2 и несмотря на различия в жанрах каждая из них пыталась дать игрокам мир, который способен развлекать самыми разными способами. Однако Хатчинсон напоминает: масштаб и плотность контента — не самоцель, если игрок лишён свободы крушить и импровизировать.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
нитгитлистер

интеренсо а в пердежу в лицо он тоже как к сатире относится?

7
0ncnjqybr

Зато теперь понятно, откуда в их играх так много шуток про пердеж. XD

2
Пользователь ВКонтакте

Хуже Деливеренса 2, наверно только Экспедициция 33, где не графона, не интересного сюжета. Новый Ассасин и Стеллар по щам им дают по графонию, геймплею, сюжету, оптимизону👍🍻 // Nvidia Power

6
нитгитлистер

возьми 2 куска хлеба. на 1 намаж маргарин на второй масло. вот тоже самое будет как и в твоём сравнении

2
Egik81

А в целом он прав. Тем более игры в открытом мире редко вообще этот открытый мир реализуют. По сути, делают игры песочницы с набором активностей разбросанных в так называемом открытом мире. Например, в том же самом РПГ привет тому же самому балдуру или панчфандеру. По сути, открытый мир это набор арен, между которыми игрок путешествует. Ну и главное когда кажется что вот она игра с открытым миром. Мы видим в лучшем случае очень скромный кусок виртуального пространства. Ну, или ещё пример Ведьмак 3. Если забрести не вовремя в определённые места, то там вы ничего не увидите. К чему я это открытый мир открый, но седлать его таким же живым, как и когда тебя ведут за ручку практически не возможно. Ибо придётся учесть кучу условностей. То есть обеспечить ту самую жизнь этого виртуального мира.

1
нитгитлистер

по скайриму погуляй может изменишь своё мнение))

2
Egik81 нитгитлистер

исключение не делают правило. фаллаут вспомни еще.

1
нитгитлистер Egik81

не вспомню не играл)) а кто делает правило? тот к то первый сказал? или масса тех кто делает так как кто-то сказал?

1
В_о_л_ь_к_а

Т.е. он за сатиру, но против комедии и фарса? Ну так любая игра - это фарс, фарсом может быть даже работа куда он ходит и что-то делает - ему ли не знать. Тут дело в другом, он своим фарсом людям помогает, или им мешает. Если первое - честь и хвала, если второе - освободите место, оно не ваше.

Кей Овальд

"Простой налёт на аванпост в Far Cry 4 может превратиться в хаос с участием слонов, взрывов и параплана"
А теперь повторите тоже самое 50 раз. Что, уже не смешно?