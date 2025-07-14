Ветеран серии Assassin's Creed назвал "фарсом" игры с открытым миром

Бывший креативный директор Ubisoft и один из ключевых разработчиков Assassin's Creed 3 и Far Cry 4 Алекс Хатчинсон заявил, что хорошие игры в открытом мире — это по сути "интерактивная комедия" или "фарс", а попытки строго контролировать повествование в таких проектах лишают их души.
В интервью журналу Edge Хатчинсон рассказал, что главная сила жанра — в умении создавать хаотичные, неожиданные и абсурдные ситуации, которые игроки находят сами:
Как только вы отказываетесь от авторского контроля и передаёте тайминг игроку, всё превращается в фарс. Вы просто создаёте условия для шутки — и игра становится интерактивной комедией.
— говорит Хатчинсон.
Хатчинсон уверен, что разработчики должны "погружать игрока в сатирический мир" и отпускать контроль, чтобы позволить системам взаимодействовать непредсказуемо. По его словам, именно это делает игры Ubisoft, несмотря на критику, столь узнаваемыми — благодаря чётко выстроенным механикам, которые порождают уникальные моменты. Простой налёт на аванпост в Far Cry 4 может превратиться в хаос с участием слонов, взрывов и параплана — именно такие сцены, по его мнению, и делают жанр живым.
Стоит отметить, что что ветеран Assassin's Creed весьма точно описал современную структуру в играх с открытым миром. В этом году вышли Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2 и Death Stranding 2 и несмотря на различия в жанрах каждая из них пыталась дать игрокам мир, который способен развлекать самыми разными способами. Однако Хатчинсон напоминает: масштаб и плотность контента — не самоцель, если игрок лишён свободы крушить и импровизировать.
интеренсо а в пердежу в лицо он тоже как к сатире относится?
Зато теперь понятно, откуда в их играх так много шуток про пердеж. XD
Хуже Деливеренса 2, наверно только Экспедициция 33, где не графона, не интересного сюжета. Новый Ассасин и Стеллар по щам им дают по графонию, геймплею, сюжету, оптимизону👍🍻 // Nvidia Power
возьми 2 куска хлеба. на 1 намаж маргарин на второй масло. вот тоже самое будет как и в твоём сравнении
А в целом он прав. Тем более игры в открытом мире редко вообще этот открытый мир реализуют. По сути, делают игры песочницы с набором активностей разбросанных в так называемом открытом мире. Например, в том же самом РПГ привет тому же самому балдуру или панчфандеру. По сути, открытый мир это набор арен, между которыми игрок путешествует. Ну и главное когда кажется что вот она игра с открытым миром. Мы видим в лучшем случае очень скромный кусок виртуального пространства. Ну, или ещё пример Ведьмак 3. Если забрести не вовремя в определённые места, то там вы ничего не увидите. К чему я это открытый мир открый, но седлать его таким же живым, как и когда тебя ведут за ручку практически не возможно. Ибо придётся учесть кучу условностей. То есть обеспечить ту самую жизнь этого виртуального мира.
по скайриму погуляй может изменишь своё мнение))
исключение не делают правило. фаллаут вспомни еще.
не вспомню не играл)) а кто делает правило? тот к то первый сказал? или масса тех кто делает так как кто-то сказал?
Т.е. он за сатиру, но против комедии и фарса? Ну так любая игра - это фарс, фарсом может быть даже работа куда он ходит и что-то делает - ему ли не знать. Тут дело в другом, он своим фарсом людям помогает, или им мешает. Если первое - честь и хвала, если второе - освободите место, оно не ваше.
"Простой налёт на аванпост в Far Cry 4 может превратиться в хаос с участием слонов, взрывов и параплана"
А теперь повторите тоже самое 50 раз. Что, уже не смешно?