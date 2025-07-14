Ветеран серии Assassin's Creed назвал "фарсом" игры с открытым миром

Бывший креативный директор Ubisoft и один из ключевых разработчиков Assassin's Creed 3 и Far Cry 4 Алекс Хатчинсон заявил, что хорошие игры в открытом мире — это по сути "интерактивная комедия" или "фарс", а попытки строго контролировать повествование в таких проектах лишают их души.

В интервью журналу Edge Хатчинсон рассказал, что главная сила жанра — в умении создавать хаотичные, неожиданные и абсурдные ситуации, которые игроки находят сами:

Как только вы отказываетесь от авторского контроля и передаёте тайминг игроку, всё превращается в фарс. Вы просто создаёте условия для шутки — и игра становится интерактивной комедией.

— говорит Хатчинсон.

Хатчинсон уверен, что разработчики должны "погружать игрока в сатирический мир" и отпускать контроль, чтобы позволить системам взаимодействовать непредсказуемо. По его словам, именно это делает игры Ubisoft, несмотря на критику, столь узнаваемыми — благодаря чётко выстроенным механикам, которые порождают уникальные моменты. Простой налёт на аванпост в Far Cry 4 может превратиться в хаос с участием слонов, взрывов и параплана — именно такие сцены, по его мнению, и делают жанр живым.

Стоит отметить, что что ветеран Assassin's Creed весьма точно описал современную структуру в играх с открытым миром. В этом году вышли Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2 и Death Stranding 2 и несмотря на различия в жанрах каждая из них пыталась дать игрокам мир, который способен развлекать самыми разными способами. Однако Хатчинсон напоминает: масштаб и плотность контента — не самоцель, если игрок лишён свободы крушить и импровизировать.