Количество игроков в Assassin's Creed 4 увеличилось на 31% после запуска Skull and Bones

Assassin's Creed 4 Black Flag объединила миры пиратов и ассасинов в 2013 году, став лучшей пиратской AAA-игрой. Спустя более десяти лет это утверждение по-прежнему актуально.
Хотя Ubisoft только что выпустила Skull and Bones, игра не оправдывает многолетних обещаний. В результате количество игроков Assassin's Creed 4 Black Flag выросло на 31 % только на одном Xbox.
Как сообщает True Achievements, количество игроков впервые увеличилось после запуска бета-версии Skull and Bones.
Даже после того, как проект с живым сервисом стал доступен в качестве полноценного релиза, в Assassin's Creed 4 Black Flag продолжают возвращаться новые и новые игроки, а база игроков на Xbox увеличилась на 31 %.
В то же время в Steam наблюдается аналогичное оживление. За последние 24 часа количество игроков в игре достигло чуть более 2.5 тысяч. Такие показатели наблюдались несколько лет назад, что свидетельствует о влиянии Skull and Bones.
В Skull and Bones отсутствуют такие важные элементы, как абордаж корабля и рукопашный бой. Основной геймплейный цикл также не вызывает интереса, поэтому в игру сложно играть долго.
Почти десять лет разработки не привели к существенному развитию формулы морского боя Ubisoft, что еще больше усугубляет разочарование. Стоит также отметить, что предложение живого сервиса на данный момент стоит гораздо дороже, поскольку Ubisoft установила цену в 70 долларов.
Возможно, это не тот результат, на который рассчитывала Ubisoft, но в настоящее время разработчик, по слухам, собирается сделать ремейк именно этой части Assassin's Creed. Поэтому нынешний ажиотаж вокруг игры может оказаться полезным в долгосрочной перспективе.
В прошлом году команда подтвердила, что 34 миллиона игроков отправились на Карибы, взяв на себя роль Эдварда Кенуэя. Ремейк способен открыть это приключение для еще большего числа игроков.
Ну, в процентном соотношении выросло действительно неплохо, но по факту не так уж то и много людей. Хотя я сам ещё в январе перепрошёл.
ну в торрентах пираты в пиратов тоже любят играть XD.Где-то заметил что скачивать тоже стали больше =)
Шутки за 300, а юмор за 200 👏 Её Убейсофт раздавали, если что.
в юплее раздавали. там наверное все и запустили
И не удивительно совсем, игра то убогая получилась...даже по сравнению с чёрным флагом.
мало. то есть было 0, а стал 31 игрок?
Кто-то явно прогулял занятия по процентам.
+31% это скорее было 4, стало 5