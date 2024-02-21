Количество игроков в Assassin's Creed 4 увеличилось на 31% после запуска Skull and Bones

Assassin's Creed 4 Black Flag объединила миры пиратов и ассасинов в 2013 году, став лучшей пиратской AAA-игрой. Спустя более десяти лет это утверждение по-прежнему актуально.

Хотя Ubisoft только что выпустила Skull and Bones, игра не оправдывает многолетних обещаний. В результате количество игроков Assassin's Creed 4 Black Flag выросло на 31 % только на одном Xbox.

Как сообщает True Achievements, количество игроков впервые увеличилось после запуска бета-версии Skull and Bones.

Даже после того, как проект с живым сервисом стал доступен в качестве полноценного релиза, в Assassin's Creed 4 Black Flag продолжают возвращаться новые и новые игроки, а база игроков на Xbox увеличилась на 31 %.

В то же время в Steam наблюдается аналогичное оживление. За последние 24 часа количество игроков в игре достигло чуть более 2.5 тысяч. Такие показатели наблюдались несколько лет назад, что свидетельствует о влиянии Skull and Bones.

В Skull and Bones отсутствуют такие важные элементы, как абордаж корабля и рукопашный бой. Основной геймплейный цикл также не вызывает интереса, поэтому в игру сложно играть долго.

Почти десять лет разработки не привели к существенному развитию формулы морского боя Ubisoft, что еще больше усугубляет разочарование. Стоит также отметить, что предложение живого сервиса на данный момент стоит гораздо дороже, поскольку Ubisoft установила цену в 70 долларов.

Возможно, это не тот результат, на который рассчитывала Ubisoft, но в настоящее время разработчик, по слухам, собирается сделать ремейк именно этой части Assassin's Creed. Поэтому нынешний ажиотаж вокруг игры может оказаться полезным в долгосрочной перспективе.

В прошлом году команда подтвердила, что 34 миллиона игроков отправились на Карибы, взяв на себя роль Эдварда Кенуэя. Ремейк способен открыть это приключение для еще большего числа игроков.