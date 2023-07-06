На ПК для Assassin's Creed 4: Black Flag внезапно вышел патч с исправлением ошибок

На фоне слухов о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag, компания Ubisoft неожиданно решила обратить внимание на проблемы игры. Экшен про пиратов на протяжении 10 лет не получал заметных обновлений, но недавно разработчики решили выпустить обновление для ПК версии с исправлениями ошибок.
Как сообщается, патч для Assassin's Creed 4: Black Flag внедрили в игру практически незаметно. Более того, сами разработчики никак не анонсировали выход обновления, поэтому все изменения пользователям приходится разбираться вручную.
Если верить игрокам, которое проанализировали содержимое игры, патч приносит минорные правки. В игру была добавлена дополнительная поддержка последних обновлений операционной системы Windows, чтобы избежать критических сбоев. Вместе с этим были исправлены проблемы с доступом игроков к Season Pass и DLC.
Патч вышел действительно не многозначительным, однако такая активность вокруг игры от разработчиков может быть намеком на нечто большее. Вероятно, слухи о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag могут оказаться правдивыми.
А там хоть онлайн сервисы работают на лицухе, кто знает? Или отрубили?
Там всё, что раньше Одиссеи, вроде мертвО, год назад заходил
Рано выпустили патч, нужно было через 10 лет выпускать
Они хоть вообще выходили? Я просто игру давно прошел. Даже дополнение толком не было.
Не то что сейчас скучной вальгалле однотипные не запоминающиеся дополнение повылезало, тонна донатными костюмами. Последнюю прошел вообще на читах для ускорение бега лошади, ваншот нпс врагов миллион ресурсов.
Игра скучная а мир огромен. Компиляций сбора ресурсов, делает ее утомительной в прохождение.
До сих пор патчи выходят видимо прибыль приносит от внутреннего магазина, иначе проект давно свернули бы, как tom clancys 2013 года. Ghost recon wildlans вообще побил рекорд на короткий срок службы серверах
Вот значит про что утечка была, не ремейк(ремастер) это всё таки, а просто патч для игры, теперь всё ясно, ремейк(ремастер) отменяется
А в поддержку герцовки и фпс выше 60 так и не смогли, рукожопы.
Вот поэтому и не стал недавно перепроходить установил а там лок на 60 фпс на 180 герц мониторе ну такое себе удовольствие снес игру
Вот чё у юбиков не отнять так это годную поддержку своих игр. Не реально. Одни штампуют игры пачками и умудряются ещё патчи на них выкатывать, другие раз в пятилетку одну игру и на протяжении всего остаются ошибки, а со временем если и выйдет обнова то ток похерит игру