На ПК для Assassin's Creed 4: Black Flag внезапно вышел патч с исправлением ошибок ©

На фоне слухов о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag, компания Ubisoft неожиданно решила обратить внимание на проблемы игры. Экшен про пиратов на протяжении 10 лет не получал заметных обновлений, но недавно разработчики решили выпустить обновление для ПК версии с исправлениями ошибок.

Как сообщается, патч для Assassin's Creed 4: Black Flag внедрили в игру практически незаметно. Более того, сами разработчики никак не анонсировали выход обновления, поэтому все изменения пользователям приходится разбираться вручную.

Если верить игрокам, которое проанализировали содержимое игры, патч приносит минорные правки. В игру была добавлена дополнительная поддержка последних обновлений операционной системы Windows, чтобы избежать критических сбоев. Вместе с этим были исправлены проблемы с доступом игроков к Season Pass и DLC.

Патч вышел действительно не многозначительным, однако такая активность вокруг игры от разработчиков может быть намеком на нечто большее. Вероятно, слухи о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag могут оказаться правдивыми.