Просто что-то сломалось: Ubisoft работает над тем, чтобы возобновить продажи Assassin's Creed 4: Black Flag в Steam ©

Очень тихо и без предупреждения игра Assassin's Creed 4 Black Flag была недавно снята с продажи в Steam. Игра по-прежнему присутствует в списке, и вы можете получить доступ к ней, если уже владеете ею, но новые покупки в настоящее время невозможны.

Неожиданное закрытие продажи вызвало у некоторых поклонников надежду на то, что Ubisoft, возможно, работает над ремейком Black Flag, и даже на то, что релиз может состояться в ближайшее время. Однако Ubisoft утверждает, что на самом деле это не так, и что в действительности продажи Black Flag не были остановлены намеренно. Просто что-то пошло не так.

Мы знаем, что Assassin's Creed Black Flag в настоящее время недоступна для покупки в Steam, - сообщил PC Gamer представитель Ubisoft. Это связано с технической проблемой, и наши команды работают над решением, чтобы вернуть игру как можно скорее.

Assassin's Creed 4: Black Flag - одна из лучших игр этой серии, которую многие назвали "великолепным, неутомимо увлекательным симулятором пиратства в открытом мире, где собраны самые яркие персонажи XVIII века", и поэтому вполне понятно, почему люди хотели бы получить ремейк. Как бы ни была хороша игра, ей уже 10 лет, а для видеоигр это очень большой срок.

Эту надежду подкрепило июньское сообщение Kotaku о том, что в Ubisoft уже готовят ремейк Black Flag, хотя если это и так, то он был (и, предположительно, остается) на очень ранней стадии разработки. Может быть, это и произойдет, и это было бы здорово, только вот, к сожалению, текущая ситуация с Black Flag в Steam не является признаком того, что в ближайшее время состоится большой анонс.

Невероятно, но Ubisoft по-прежнему работает над вечно откладываемой многопользовательской пиратской игрой Skull and Bones, которая изначально задумывалась как ответвление от корабельных баталий в Black Flag.