Assassin's Creed Mirage появится на Gamescom Opening Night Live

По словам продюсера и ведущего Джеффа Кили, в этом году Gamescom Opening Night Live будет больше сосредоточено на предложении новых образов и обновлений для основных предстоящих игр, а не на анонсах новых игр, и теперь стало известно о появлении ещё одной игры, которая готовится к релизу в этом году.
В Twitter Кили недавно подтвердил, что Assassin's Creed Mirage получит новый трейлер на Gamescom Opening Night Live 22 августа. В дополнение к приключенческому боевику с открытым миром от Ubisoft, другие игры, которые были подтверждены для показа, — это сиквел ужасов на выживание Alan Wake 2 от Remedy Entertainment и Souls-подобная RPG Black Myth: Wukong от Game Science.
Ubisoft недавно объявила, что Assassin’s Creed Mirage ушла на золто и теперь должна выйти на неделю раньше, чем планировалось – 5 октября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.