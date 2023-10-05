Assassin's Creed: Mirage выйдет с патчем, который улучшает производительность и устраняет баги

Стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage уже сегодня доберется до консолей PlayStation и Xbox, а также ПК. Разработчики из студии Ubisoft хотят убедиться в отличном техническом состоянии новинки, а поэтому вместе с релизом выпускают обновление для игры. Первый патч для Assassin's Creed: Mirage будет доступен для скачивания сразу после запуска проекта и должен решить ряд серьезных проблем.
Как сообщается, релизное обновление для Assassin's Creed: Mirage в основном направлено на решение неполадок, которые были обнаружены журналистами. В частности, патч вносит геймплейные исправления, фиксы для некоторых заданий и повышает общую производительность на всех платформах.
Размер патча для консолей составляет около 5 ГБ, а для ПК он уже будет встроен в загружаемый основной билд, и докачивать ничего не придется. Вот, что исправлено в этом обновлении:
- Лифты убивали Басима.
- Осколки не выдавались должным образом.
- Награды за окончание игры теперь правильно выдаются после завершения игры.
- Враги теперь правильно получают урон при падении.
- Умение Auto-loot теперь правильно работает на всех врагах, независимо от того, как игрок их убивает.
- Игроки не теряют контроль над Басимом после быстрого перемещения.
- Время реакции врагов на парирование правильно замедляется при использовании перка "Кинжал времени".
- Перк "Песчаный меч" теперь корректно исцеляет Басима при убийстве врага.
- При ношении "Песчаной экипировки" Басим теперь не будет убит, если получит два смертельных урона от двух разных врагов одновременно.
- Маркеры квестов больше не исчезают после выполнения сохранения/загрузки.
- Опция английского языка теперь правильно отображается только один раз в меню
- Устранены случаи неправильного отображения пользовательского интерфейса.
- NPC на лодках продолжают плыть, а не остаются неподвижными.
- Исправлена анимация питья NPC.
- Убрано невидимое столкновение для некоторых объектов в Багдаде.
- лучшено обнаружение NPC во время выполнения квеста "Позолоченная бабочка".
- Награды за предметы квеста "Сорок воров" не отображаются в игре.
- Строки подслушивания теперь воспроизводятся правильно.
- Baghdad Bound - невозможно было взаимодействовать в Бюро Харбии, если после диалоговой сцены слишком быстро открывалась доска расследований.
- Den of the Beast - Невозможно правильно взаимодействовать с Али в задании "Поговорить с Али".
- To Catch a Demon (Поймать демона) - невозможно взаимодействовать с колесом инструментов или картой мира, если во время взаимодействия с подсказками враги были обнаружены.
- Gilded Butterflies - сражение во время "Большого аукциона" нарушало ход квеста.
- Великий симпозиум - исправлены блокировки для задания "Найти великого ученого Фразила".
- Гнездо змеи - диалоги теперь корректно срабатывают для Басима.
- Многочисленные улучшения графики, окружения и VFX.
- Многочисленные улучшения стабильности.
- Ненормальные позы врагов и боссов.
- Неестественные анимации для Басима и/или Нехала.
- Настройки частоты обновления теперь отображают правильную информацию.
- Анимации при захватах стали более отточенными.
- Убраны слишком долго появляющиеся строки/диалоги.
- Исправлена ситуация, когда в кинематографе не отображались переносимые объекты.
- Оптимизация настроек для ультраширокого и многоэкранного режимов.
- Настройки теперь сохраняются на Luna.
Для первого обновления Assassin's Creed: Mirage, оно вносит достаточно много изменений. При этом в Ubisoft обещают отслеживать отзывы игроков и оперативно выпускать фиксы в случае необходимости.
Assassin's Creed: Mirage уже начала выходить в некоторых странах на консолях. Полноценный релиз игры должен состояться к вечеру уже на всех платформах и регионах.
Патч вышел ещё вчера 3 гб. Никакого улучшения производительности нет.
эмм, вышла почти 7 часов назад, игра
Даже больше. в 23:00 по МСК уже можно было играть
С впн еще раньше можно было, через Новую Зеландию или Австралию.
Оптимизон как в вальгалле будет?
конечно и движок тот же
Вчера играл (Series X) и хочу сказать, что оптимизон и графон намного лучше, чем в Вальгалле
Игра только вышла, а уже с недопроизводительностью и багами. Браво.
Патч был 1.0.4, а не 1.0.2 как на картинке.
Вообще-то игра в России вышла в 00:00 05 октября
Лифт убийца:)
патч нулевого дня?
на что рассчитывают разработчики выпуская игру только в своем магазине