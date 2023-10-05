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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.2 467 оценок

Assassin's Creed: Mirage выйдет с патчем, который улучшает производительность и устраняет баги

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Gutsz
Новости

Стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage уже сегодня доберется до консолей PlayStation и Xbox, а также ПК. Разработчики из студии Ubisoft хотят убедиться в отличном техническом состоянии новинки, а поэтому вместе с релизом выпускают обновление для игры. Первый патч для Assassin's Creed: Mirage будет доступен для скачивания сразу после запуска проекта и должен решить ряд серьезных проблем.

Как сообщается, релизное обновление для Assassin's Creed: Mirage в основном направлено на решение неполадок, которые были обнаружены журналистами. В частности, патч вносит геймплейные исправления, фиксы для некоторых заданий и повышает общую производительность на всех платформах.

Размер патча для консолей составляет около 5 ГБ, а для ПК он уже будет встроен в загружаемый основной билд, и докачивать ничего не придется. Вот, что исправлено в этом обновлении:

  • Лифты убивали Басима.
  • Осколки не выдавались должным образом.
  • Награды за окончание игры теперь правильно выдаются после завершения игры.
  • Враги теперь правильно получают урон при падении.
  • Умение Auto-loot теперь правильно работает на всех врагах, независимо от того, как игрок их убивает.
  • Игроки не теряют контроль над Басимом после быстрого перемещения.
  • Время реакции врагов на парирование правильно замедляется при использовании перка "Кинжал времени".
  • Перк "Песчаный меч" теперь корректно исцеляет Басима при убийстве врага.
  • При ношении "Песчаной экипировки" Басим теперь не будет убит, если получит два смертельных урона от двух разных врагов одновременно.
  • Маркеры квестов больше не исчезают после выполнения сохранения/загрузки.
  • Опция английского языка теперь правильно отображается только один раз в меню
  • Устранены случаи неправильного отображения пользовательского интерфейса.
  • NPC на лодках продолжают плыть, а не остаются неподвижными.
  • Исправлена анимация питья NPC.
  • Убрано невидимое столкновение для некоторых объектов в Багдаде.
  • лучшено обнаружение NPC во время выполнения квеста "Позолоченная бабочка".
  • Награды за предметы квеста "Сорок воров" не отображаются в игре.
  • Строки подслушивания теперь воспроизводятся правильно.
  • Baghdad Bound - невозможно было взаимодействовать в Бюро Харбии, если после диалоговой сцены слишком быстро открывалась доска расследований.
  • Den of the Beast - Невозможно правильно взаимодействовать с Али в задании "Поговорить с Али".
  • To Catch a Demon (Поймать демона) - невозможно взаимодействовать с колесом инструментов или картой мира, если во время взаимодействия с подсказками враги были обнаружены.
  • Gilded Butterflies - сражение во время "Большого аукциона" нарушало ход квеста.
  • Великий симпозиум - исправлены блокировки для задания "Найти великого ученого Фразила".
  • Гнездо змеи - диалоги теперь корректно срабатывают для Басима.
  • Многочисленные улучшения графики, окружения и VFX.
  • Многочисленные улучшения стабильности.
  • Ненормальные позы врагов и боссов.
  • Неестественные анимации для Басима и/или Нехала.
  • Настройки частоты обновления теперь отображают правильную информацию.
  • Анимации при захватах стали более отточенными.
  • Убраны слишком долго появляющиеся строки/диалоги.
  • Исправлена ситуация, когда в кинематографе не отображались переносимые объекты.
  • Оптимизация настроек для ультраширокого и многоэкранного режимов.
  • Настройки теперь сохраняются на Luna.

Для первого обновления Assassin's Creed: Mirage, оно вносит достаточно много изменений. При этом в Ubisoft обещают отслеживать отзывы игроков и оперативно выпускать фиксы в случае необходимости.

Assassin's Creed: Mirage уже начала выходить в некоторых странах на консолях. Полноценный релиз игры должен состояться к вечеру уже на всех платформах и регионах.

3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Joker978

Патч вышел ещё вчера 3 гб. Никакого улучшения производительности нет.

5
El Karimov

эмм, вышла почти 7 часов назад, игра

2
jlkhgg

Даже больше. в 23:00 по МСК уже можно было играть

1
Arevac jlkhgg

С впн еще раньше можно было, через Новую Зеландию или Австралию.

2
Dakini

Оптимизон как в вальгалле будет?

1
Wolf_7491

конечно и движок тот же

0
jlkhgg

Вчера играл (Series X) и хочу сказать, что оптимизон и графон намного лучше, чем в Вальгалле

0
Игорь Сухановъ

Игра только вышла, а уже с недопроизводительностью и багами. Браво.

1
Arevac

Патч был 1.0.4, а не 1.0.2 как на картинке.

1
211186

Вообще-то игра в России вышла в 00:00 05 октября

1
HITMAN 5

Лифт убийца:)

0
Anton Vasiljev

патч нулевого дня?

0
FearlessUstin

на что рассчитывают разработчики выпуская игру только в своем магазине

0