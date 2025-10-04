Для Assassin's Creed Mirage выйдет бесплатное сюжетное дополнение

Инсайдеры отыскали потенциальное название бесплатного дополнения Valley of Memory или «Долина Памяти» для Assassin's Creed Mirage. Уже 6 октября в 19:00 МСК Ubisoft выпустит какой-то материал по DLC. Намек на скорый выпуск дополнения появился и в главном меню Assassin's Creed Mirage.

Главное меню Assassin's Creed Mirage с анонсом обновления

Бесплатное обновление отправит геймеров в древний город Аль-Ула. Valley of Memory привнесет с собой новые сюжетные задания, предметы и костюм для главного героя. Также Ubisoft выпустит патч, улучшающий геймплей.

5 августа стало известно, что Assassin's Creed Mirage пополнила библиотеку Xbox Game Pass. Последней частью серии стала Shadows про феодальную Японию.