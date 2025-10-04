ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 743 оценки

Для Assassin's Creed Mirage выйдет бесплатное сюжетное дополнение

Simple Jack Simple Jack

Инсайдеры отыскали потенциальное название бесплатного дополнения Valley of Memory или «Долина Памяти» для Assassin's Creed Mirage. Уже 6 октября в 19:00 МСК Ubisoft выпустит какой-то материал по DLC. Намек на скорый выпуск дополнения появился и в главном меню Assassin's Creed Mirage.

Главное меню Assassin's Creed Mirage с анонсом обновления
Главное меню Assassin's Creed Mirage с анонсом обновления

Бесплатное обновление отправит геймеров в древний город Аль-Ула. Valley of Memory привнесет с собой новые сюжетные задания, предметы и костюм для главного героя. Также Ubisoft выпустит патч, улучшающий геймплей.

5 августа стало известно, что Assassin's Creed Mirage пополнила библиотеку Xbox Game Pass. Последней частью серии стала Shadows про феодальную Японию.

JohnTornton

так давно уже известно, что оно выйдет
и даже известно кем проспонсировано
и даже известно где и о чём

Hall_1920

фига

ViksOne

Было бы неплохо, если в меню можно выбрать, чтобы играть отдельно, сейвов не осталось

