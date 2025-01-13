Нарративный директор Assassin's Creed Mirage покинул Ubisoft

Сейчас французское издательство Ubisoft переживает не лучшие времена. Так, Assassin's Creed Shadows снова откладывается, а коммерческие провалы компании следуют один за другим: Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora и Skull & Bones.

Теперь настала очередь и одной из восходящих «звезд» французской компании объявить о своем уходе. Сара Болье, отвечающая за повествовательный аспект Assassin's Creed Mirage, в начале года уволилась, проработав в Ubisoft Bordeaux почти четыре года.

В своем сообщении, опубликованном на LinkedIn, Болье высказала благодарность коллегам и отметила, что для нее было большой честью работать над Assassin's Creed, считая ее одной из величайших видеоигровых франшиз в мире.

Прощание - это всегда странный момент. Это была поворотная глава в моей жизни, о которой я буду часто вспоминать долгие годы. Но книга еще не закрыта. В ней начнется новая глава. На этом пути я снова встречусь со знакомыми лицами и познакомлюсь с новыми. Пора перевернуть страницу и открыть для себя новую часть истории!