Нарративный директор Assassin's Creed Mirage покинул Ubisoft

Сейчас французское издательство Ubisoft переживает не лучшие времена. Так, Assassin's Creed Shadows снова откладывается, а коммерческие провалы компании следуют один за другим: Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora и Skull & Bones.
Теперь настала очередь и одной из восходящих «звезд» французской компании объявить о своем уходе. Сара Болье, отвечающая за повествовательный аспект Assassin's Creed Mirage, в начале года уволилась, проработав в Ubisoft Bordeaux почти четыре года.
В своем сообщении, опубликованном на LinkedIn, Болье высказала благодарность коллегам и отметила, что для нее было большой честью работать над Assassin's Creed, считая ее одной из величайших видеоигровых франшиз в мире.
Прощание - это всегда странный момент. Это была поворотная глава в моей жизни, о которой я буду часто вспоминать долгие годы. Но книга еще не закрыта. В ней начнется новая глава. На этом пути я снова встречусь со знакомыми лицами и познакомлюсь с новыми. Пора перевернуть страницу и открыть для себя новую часть истории!
Заголовок нейросеть писала? как будто юбисофт бухала за городом, а а директор выпал из кармана, ну напиши ты: "нарративный директор покинул убейсофт"
Заголовок (как, впрочем, и текст новости) наш уважаемый Груз просто скопировал и бездумно вкинул в Сократ Персональный, который ему осуществил дословный перевод.
Поскольку наш уважаемый Груз был уже не единожды опрокинут через одно причинное место клятым энглищь лангуяге, то он уже даже не пытается в адаптацию и просто кидает ну вот как получилось.
Там был нарратив?
Мало негров прописал
он же сам ушел
А это не она топила за DEI ?
Как потеряли? Искали в питомнике для овощей?
За долгие 16 лет - эта часть серии понравилась, да, косяков тут хватает, можно было бы и доработать и однообразие в этой части будет, затянутость есть, боевка 4 клавиши - зато эффективная и быстрая и просто так налево и направо замес не устроишь, что очень хорошо, потому что устаешь от постоянных махачей. Костюмы красивые, анимация приятная, звук сочный. Но можно было ее еще доработать сделать более хардкорней. Эту игру не советую, коллеги геймеры т.к каждому свое.
Пегач уже скатился до того, что рядовые, совершенно обыденные процессы выдаёт за очередную паническую новость, касающуюся Юбисофта? Вам там Геймбомб со дна ещё не стучит?
Там как бы, переходы сотрудников среднего звена в крупных компаниях туда-сюда - настолько обычное явление для игровой индустрии, что даже объяснять это смешно.
А потом те же люди будут читать про очередного "ветерана", который поработал и над Ососинами, и над Ведьмаком, и над Баттлфилдом - и даже ухом не поведут, а как же так выходит. Вот ведь неожиданность, ога.
Ну и заголовок.
Можно было покреативнее: "В переломный момент своего бытия Ubisoft понесла невосполнимую утрату, которая навсегда оставит шрам в сознании всех сотрудников компании. Нарративный директор Assassin's Creed Mirage Всё и Навсегда".
Игра шляпа, ничем не зацепила.
Картонная графика, картонная анимация, картонные персонажи.
поставь вместо него опоссума и тот лучше справится
Всегда жаль терять женщин в кадрах, особенно когда это касается креативных профессий. Надеемся она найдёт себя в каких либо других играх вроде мафии.
Всегда остается онлифанс, работа в сауне по вызову и посудомойка, так что с голоду не помрет.