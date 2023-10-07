Новый видеодевник Assassin's Creed Mirage посвящён созданию саундтрека

Assassin's Creed Mirage может похвастаться отличным саундтреком, и Ubisoft опубликовала видеодневник, рассказывающий о его создании с интервью с членами команды разработчиков, композиторами и музыкантами.
Нарративный директор игры Сара Болье рассказала о том, как музыка лучше всего поддерживает повествование, которое ведется во время кампании, эффектно сопровождая наиболее значимые эпизоды истории Басима.
Assassin's Creed Mirage отдает дань уважения классическим частям серии, а также делает это с точки зрения саундтрека, как объяснено в видео. Музыка Assassin's Creed Mirage помогает создать прекрасную атмосферу вместе со своеобразным сеттингом игры, который переносит нас на улицы Багдада 9-го века, в золотой век ислама.