Новый видеодневник Assassin's Creed Mirage рассказывает о создании аутентичного Багдада

В Assassin's Creed Mirage мы исследуем Багдад 9-го века, в разгар золотого века ислама, и Ubisoft сочла целесообразным создать видеодневник, посвященный созданию этого увлекательного места. Багдад является истинным главным героем приключения, и, очевидно, работа, проделанная для того, чтобы воплотить его на экране, была далеко не тривиальной.
На некоторые документы разработчики действительно смогли сослаться, но есть места, которые нужно было полностью воссоздать по простым подсказкам. Что ж, можно сказать, что конечный результат поистине великолепен.
Глянул я этот ваш Мираж) никаких отличий от ориджинс. Как можно быть настолько ленивыми, что даже звуки новые не завезти в игру за столько лет...