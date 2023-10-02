Обзорый трейлер Assassin's Creed Mirage посвящён стелсу

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage, который дает обзор того, что может предложить игра. В видео вы узнаете больше об инструментах, которые Ассасин Басим использует для борьбы с врагами, и о том, какие улучшения могут повлиять на ваш стиль игры.
Также обратите внимание на наборы навыков главного героя, которые расширяются за счет открываемых очков. Assassin Focus также демонстрирует новую функцию, с помощью которой можно, например, уничтожить до пяти врагов.
Не стоит пренебрегать и аспектом скрытности, поскольку убийца может прятаться в толпе, делая его невидимым.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября 2023 года для PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna и для ПК с ОС Windows в Epic Games Store и Ubisoft Store.
Ничего нового от слова "совсем". При этом и ничего старого в смысле первых частей. Как ни позиционируют они Мираж как отдельную игру, а она как была DLC Вальгаллы, так и осталась.