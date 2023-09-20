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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 424 оценки

OneRepublic скооперировались с Ubisoft для выпуска трека Assassin's Creed Mirage

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monk70
Новости

Interscope в партнерстве с Ubisoft собираются выпустить музыкальную композицию Mirage (для Assassin’s Creed Mirage) от OneRepublic с участием Мишаала Тамера. Сингл выйдет 22 сентября.

Песня и текст были написаны в соавторстве с Райаном Теддером, автором песен и ведущим вокалистом группы, который черпал вдохновение из игры. Mirage также содержит сэмплы некоторых нот из оригинального саундтрека к Assassin’s Creed Mirage, написанного Бренданом Ангелидисом в сотрудничестве с Лэйтом Сидиком, ведущим вокалистом и скрипачом.

Кроме того, группа пригласила многообещающего саудовского исполнителя Мишаала Тамера, который выступал на разогреве у OneRepublic Summer European Tour 2023. Его стиль черпает вдохновение из арабской музыки из Леванта, Египта и стран Персидского залива, а также из арабской музыки из Леванта, Египта и стран Персидского залива. К-поп, инди-рок и городской латиноамериканец. Интерес обоих художников к франшизе Assassin’s Creed проявился в их последней игре.

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