OneRepublic скооперировались с Ubisoft для выпуска трека Assassin's Creed Mirage

Interscope в партнерстве с Ubisoft собираются выпустить музыкальную композицию Mirage (для Assassin’s Creed Mirage) от OneRepublic с участием Мишаала Тамера. Сингл выйдет 22 сентября.
Песня и текст были написаны в соавторстве с Райаном Теддером, автором песен и ведущим вокалистом группы, который черпал вдохновение из игры. Mirage также содержит сэмплы некоторых нот из оригинального саундтрека к Assassin’s Creed Mirage, написанного Бренданом Ангелидисом в сотрудничестве с Лэйтом Сидиком, ведущим вокалистом и скрипачом.
Кроме того, группа пригласила многообещающего саудовского исполнителя Мишаала Тамера, который выступал на разогреве у OneRepublic Summer European Tour 2023. Его стиль черпает вдохновение из арабской музыки из Леванта, Египта и стран Персидского залива, а также из арабской музыки из Леванта, Египта и стран Персидского залива. К-поп, инди-рок и городской латиноамериканец. Интерес обоих художников к франшизе Assassin’s Creed проявился в их последней игре.