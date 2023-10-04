Опубликованы первые 19 минут Assassin's Creed Mirage

Ubisoft сегодня сняла эмбарго на публикацию рецензий и геймплейных материалов по Assassin's Creed Mirage. В связи с этим, редакция IGN опубликовала видео, включающее первые 19 минут игры.
В этом видео показано небольшое количество геймплейного контента, так как Assassin's Creed Mirage начинается с длительной сцены, посвященной главному персонажу игры, Басиму. В этой сцене он сталкивается с непонятными видениями, которые вызывают у него множество вопросов.
Для тех, кто играл в Assassin's Creed Valhalla, не будет сюрпризом, что Басим на самом деле - Локи, один из представителей Первой Цивилизации. Но сам Басим об этом узнает только через много лет; пока он остается обычным уличным вором.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Игромания пишет в 19:00 по МСК стартует в EGS, а для Юплея в 2:00 по МСК.
По геймплею, графики, ощущениям в целом, игра такая же как донатная помойная трилогия.
я фанат серии, во все части играл и в эту поиграю, Вальхаллу 3 раза перепроходил
Какая ты умничка, спасибо за отчёт
Я как фанат серии сломался на Unity.
у тебя какая любимая часть?
Если ты фанат то зачем играл в ориджин, одиси и вальхалу? Это ж не ассасины.
Ради таких "фанатов", название этого всего и было - Assassin's Creed
На сайт в магазин к ним даже с Впн не пускает... Но все таки зашел и русский подтвержден.
Так выпилили озвучку или нет ?
озвучки русской нет. субтитры есть
Так или иначе, у них на сайте висит ру звук)
Ацтой
уже стримят на пс5
а че графика из 2017 года ? ))) Как по мне ведьмак 3 красивее выглядит ))))
Ведьмак навсегда в сердце!