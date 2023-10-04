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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 453 оценки

Опубликованы первые 19 минут Assassin's Creed Mirage

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butcher69
Новости

Ubisoft сегодня сняла эмбарго на публикацию рецензий и геймплейных материалов по Assassin's Creed Mirage. В связи с этим, редакция IGN опубликовала видео, включающее первые 19 минут игры.

В этом видео показано небольшое количество геймплейного контента, так как Assassin's Creed Mirage начинается с длительной сцены, посвященной главному персонажу игры, Басиму. В этой сцене он сталкивается с непонятными видениями, которые вызывают у него множество вопросов.

Для тех, кто играл в Assassin's Creed Valhalla, не будет сюрпризом, что Басим на самом деле - Локи, один из представителей Первой Цивилизации. Но сам Басим об этом узнает только через много лет; пока он остается обычным уличным вором.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

-1
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
nikk2440

Игромания пишет в 19:00 по МСК стартует в EGS, а для Юплея в 2:00 по МСК.

2
InboxM

По геймплею, графики, ощущениям в целом, игра такая же как донатная помойная трилогия.

0
Илья Ляпин

я фанат серии, во все части играл и в эту поиграю, Вальхаллу 3 раза перепроходил

0
Obito Uchiha

Какая ты умничка, спасибо за отчёт

3
DmitriyKats

Я как фанат серии сломался на Unity.

0
Илья Ляпин Obito Uchiha

у тебя какая любимая часть?

0
СнопакДоминатор

Если ты фанат то зачем играл в ориджин, одиси и вальхалу? Это ж не ассасины.

2
wiezmin СнопакДоминатор

Ради таких "фанатов", название этого всего и было - Assassin's Creed

0
dangerous_beast

На сайт в магазин к ним даже с Впн не пускает... Но все таки зашел и русский подтвержден.

Так выпилили озвучку или нет ?

0
ilyakingcud

озвучки русской нет. субтитры есть

0
dangerous_beast ilyakingcud

Так или иначе, у них на сайте висит ру звук)

0
B e s i k

Ацтой

-1
Илья Ляпин

уже стримят на пс5

-3
САН САНЫЧ TV

а че графика из 2017 года ? ))) Как по мне ведьмак 3 красивее выглядит ))))

-3
Dmitry777kar

Ведьмак навсегда в сердце!

-3