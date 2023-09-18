Плавный паркур в новом геймплейном ролике Assassin's Creed Mirage

Скоро состоится релиз приключенческого боевик Assassin's Creed Mirage, который обещает игровой процесс, напоминающий старые игры серии во многих отношениях, от акцента на скрытности и отсутствия ролевой механики до меньшего мира и её более короткую продолжительность. Еще один ключевой элемент, который возвращается с обновленным акцентом, — это паркур, и Ubisoft предложила еще раз взглянуть на то, как он будет выглядеть.
Недавно компания поделилась коротким новым роликом игрового процесса, в котором освещаются некоторые механики паркура Mirage. Басим, выглядящий гораздо более проворным и юрким, чем некоторые из его более поздних коллег, можно увидеть прыгающим с платформ на деревянные балки и веревки, в классической манере Assassin's Creed.
Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Она также выйдет для iPhone 15 Pro где-то в следующем году.
Как-то странно он прыгает, с какой-то задержкой что ли.
и с каким-то странным ускорением. Снова веса у персонажа нет
Интересно, в каком месте он плавный? Движения дерганные, тяжелые, паркурит как мешок с картошкой. Паркур деградировал по сравнению с первыми частями капитально. Если хотите увидеть настоящий плавный паркур, сравните это убожище с паркуром из Юнити.
а мне больше нравится эпоха где в треуголках или страшных католиков
Бежит как приклеенный по рельсам. Ну какая игра, такой и паркур.
Выглядит не очень.