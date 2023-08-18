Прогулки по Багдаду в закулисном трейлере Assassin's Creed Mirage

В преддверии показа игрового процесса Assassin's Creed Mirage на выставке Gamescom 2023 ONL компания Ubisoft Bordeaux предлагает нам познакомиться с блистательным Багдадом девятого века, который станет фоном для приключений, которые нам предстоит пережить в роли Басима.
Подробный видеоролик, подготовленный французским подразделением Ubisoft (а также многими другими командами, участвующими в разработке игры), рассказывает о кропотливой работе, проделанной трансальпийскими авторами по воссозданию, насколько это возможно, атмосферы, культуры, архитектуры и искусства жемчужины Золотого века ислама.
Прогуливаясь по переулкам Багдада нового столетия, игроки смогут погрузиться в атмосферу процветающего арабского города и узнать множество анекдотов о нравах и обычаях местных жителей, а также об искусстве и важнейших исторических событиях. Кроме того, в этом путешествии нас будут сопровождать многочисленные документы и артефакты, которые можно получить с помощью Багдадского кодекса в Assassin's Creed Mirage.
Приключения Басима ибн Исхака официально начнутся 5 октября на ПК, а также на PS4, Xbox One и, в оптимизированной версии, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Я немного устала
Эта новость воспринимается без какого-либо интузиазма.
Настолько плевать, что даже лень писать хоть что-то про вот это все
Я бы просто заблокировала бы АС Мираж. Без лишних слов
Денуву к АИ подключили?))
"рассказывает о кропотливой работе" ага конечно байки Митяя
К дизайнерам Юбисофта претензий никогда не было, декорации они всегда делают красивые. А вот такая малость как геймплей - govno.
Лучше перепройду Odyssey-ю. Спасибо.