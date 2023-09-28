Свежий геймплей Assassin's Creed: Mirage показывает все районы Багдада

До выхода Assassin's Creed: Mirage осталась всего неделя. Недавно разработчики порадовали зрелищным релизным трейлером игры, а теперь предлагают более детальный взгляд на открытый мир. Через портал IGN компания Ubisoft продемонстрировала свежие геймплейные кадры экшена с обзором живописного Багдада и его районов.
Новый ролик позволяет в полной мере оценить масштабы игрового мира в Assassin's Creed: Mirage. Напомним, размеры Багдада в экшене примерно равны Парижу, который был воссоздан в Assassin's Creed: Unity.
На опубликованных кадрах показаны все четыре района города, где развернется основной сюжет новой игры. Каждый из них будет выделяться уникальной архитектурой и возможностями для игрока, которые будут открываться во время боя или скрытного прохождения.
В Assassin's Creed: Mirage будут следующие районы:
- Карх — торговый район
- Харбия — промышленный район
- Аббасия — культурный район
- Круглый город — деловой центр Багдада
Assassin’s Creed Mirage выходит на ПК и консолях уже 5 октября.
5 Октября ровнонеделя 🫠, столько игр вышло, Я не успеваю их пройти, + - 8 часов в неделю у меня есть время для погружение в этот удивительный мир.
Ох скорее бы)
Мой любимый Истоки
Это же истоки мод)
интересно, в Аламуте будут отсылки на Принца Персии или поленились сделать?
Как же им не жарко в эти тряпки одевать, в такой жаре) Жуткая вонь наверно, где скопление людей большое) Ещё и женщин своих с ног до головы оборачивают в паранжу, ато не дай Бажэ кто нибудь посмотрит)
Пацаны, русскую озвучку завезут?