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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 434 оценки

Свежий геймплей Assassin's Creed: Mirage показывает все районы Багдада

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Gutsz
Новости

До выхода Assassin's Creed: Mirage осталась всего неделя. Недавно разработчики порадовали зрелищным релизным трейлером игры, а теперь предлагают более детальный взгляд на открытый мир. Через портал IGN компания Ubisoft продемонстрировала свежие геймплейные кадры экшена с обзором живописного Багдада и его районов.

Новый ролик позволяет в полной мере оценить масштабы игрового мира в Assassin's Creed: Mirage. Напомним, размеры Багдада в экшене примерно равны Парижу, который был воссоздан в Assassin's Creed: Unity.

На опубликованных кадрах показаны все четыре района города, где развернется основной сюжет новой игры. Каждый из них будет выделяться уникальной архитектурой и возможностями для игрока, которые будут открываться во время боя или скрытного прохождения.

В Assassin's Creed: Mirage будут следующие районы:

  • Карх — торговый район
  • Харбия — промышленный район
  • Аббасия — культурный район
  • Круглый город — деловой центр Багдада

Assassin’s Creed Mirage выходит на ПК и консолях уже 5 октября.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GameDevTactic

5 Октября ровнонеделя 🫠, столько игр вышло, Я не успеваю их пройти, + - 8 часов в неделю у меня есть время для погружение в этот удивительный мир.

4
ilyakingcud

Ох скорее бы)

2
TRADS80

Мой любимый Истоки

0
H82Y

Это же истоки мод)

0
JohnTornton

интересно, в Аламуте будут отсылки на Принца Персии или поленились сделать?

0
Kesha777888

Как же им не жарко в эти тряпки одевать, в такой жаре) Жуткая вонь наверно, где скопление людей большое) Ещё и женщин своих с ног до головы оборачивают в паранжу, ато не дай Бажэ кто нибудь посмотрит)

0
blink182182

Пацаны, русскую озвучку завезут?

-1