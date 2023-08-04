на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 384 оценки

Ubisoft показала экран загрузки Assassin's Creed Mirage

©
Gruz_
Новости

Французское издательство Ubisoft опубликовало на своих социальных каналах небольшой тизер, посвященный долгожданному ближневосточному приключению. В видеоролике демонстрируется экран загрузки Assassin's Creed: Mirage. Это превью анимуса, в котором предстоит побывать фанатам, желающим стать героем нового приключенческого экшена с участием Басима ибн Исхака.

Как неоднократно заявляла команда разработчиков Ubisoft, с выходом этой главы сага об ассасинах вернется к своим истокам, с более линейным геймплеем и отказом от повышения уровня для главного героя. А в качестве антуража этого приключения станет прекрасный город Багдад IX века, воссозданный в Assassin's Creed: MIrage

Релиз Assassin's Creed: Mirage на ПК и консолях ожидается 12 октября 2023 года.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Angry_Shark

Предвкушаю новость: Ubisoft показала ярлык для рабочего стола Assassins's Creed Mirage.

8
User_200

Загрузка как загрузка ничего особенного

1
ToOldforTHIS

Уау, как и всех играх серии

1
Real Slim Shady

Пора выпускать игру, для старых-душных фанатов "того самого ассасина" и этой загрузки хватит. Эх, а могли бы увидеть новые крутые лоры, новых персонажей, всяких боссов из мифологий Китая или Индии, вышла бы Assasin Creed про Ацтеков, но нет же - надо угодить старперам которые реально считают что Ассасин закончился после душной трилогии с Эцио...

1
AndruhaGruz
0
СнопакДоминатор

Ждите, скоро sonnyk выпустит 20 минутное видео (2 минуты из которых реклама) со словами "разрабы настолько excite about this что вернули экран загрузки как в старых частях"

-3
Ивашка Промокашка

Чокнутый задрот , который всякий мусор на 100% проходит? )

3
Stas776 Ивашка Промокашка

С "ламповым" пабликом, где за любое слово не во славу его самого рискуешь словить пермач. Так что он просто чокнутый

2
Joker978 Stas776

шиза обыкновенная у чувака.

2