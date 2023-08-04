Ubisoft показала экран загрузки Assassin's Creed Mirage

Французское издательство Ubisoft опубликовало на своих социальных каналах небольшой тизер, посвященный долгожданному ближневосточному приключению. В видеоролике демонстрируется экран загрузки Assassin's Creed: Mirage. Это превью анимуса, в котором предстоит побывать фанатам, желающим стать героем нового приключенческого экшена с участием Басима ибн Исхака.
Как неоднократно заявляла команда разработчиков Ubisoft, с выходом этой главы сага об ассасинах вернется к своим истокам, с более линейным геймплеем и отказом от повышения уровня для главного героя. А в качестве антуража этого приключения станет прекрасный город Багдад IX века, воссозданный в Assassin's Creed: MIrage
Релиз Assassin's Creed: Mirage на ПК и консолях ожидается 12 октября 2023 года.
Предвкушаю новость: Ubisoft показала ярлык для рабочего стола Assassins's Creed Mirage.
Загрузка как загрузка ничего особенного
Уау, как и всех играх серии
Пора выпускать игру, для старых-душных фанатов "того самого ассасина" и этой загрузки хватит. Эх, а могли бы увидеть новые крутые лоры, новых персонажей, всяких боссов из мифологий Китая или Индии, вышла бы Assasin Creed про Ацтеков, но нет же - надо угодить старперам которые реально считают что Ассасин закончился после душной трилогии с Эцио...
Ждите, скоро sonnyk выпустит 20 минутное видео (2 минуты из которых реклама) со словами "разрабы настолько excite about this что вернули экран загрузки как в старых частях"
Чокнутый задрот , который всякий мусор на 100% проходит? )
С "ламповым" пабликом, где за любое слово не во славу его самого рискуешь словить пермач. Так что он просто чокнутый
шиза обыкновенная у чувака.