Улочки Багдада в трейлере Asassin's Creed Mirage

Недавно мы сообщали о том, что работа над Assassin's Creed: Mirage завершена, а релиз перенесен на неделю вперед - на 5 октября. Это очень приятная новость, ведь многие фанаты с нетерпением ждут выхода этой игры. Это будет своеобразное возвращение к истокам серии, отход от открытых пространств и различных настроек, которые принесли серии больше вреда, чем пользы.
Ubisoft прислушалась к мнению фанатов и возвращается к старым добрым механикам в последней части серии Assassin. Mirage - это в некотором роде спин-офф и гораздо более компактная часть, поэтому она не позиционируется как крупнобюджетная AAA-игра.
Неизвестно, насколько длинной будет сюжетная линия, но сам игровой процесс далек от классики RPG, известной, например, по Origins или недавно вышедшей Valhalla. Mirage - это экшен с элементами стелса, где игрок должен, прежде всего, получать удовольствие. Ниже представлен свежий трейлер, демонстрирующий город Багдад с впечатляющими кадрами случайных убийств.
Добрый путник войди в славный город Багдад,
Ты своим не поверишь глазам.
Ждет тебя впереди приключений каскад,
Ты готов? Открывайся сезам!
Город выглядит красиво, но анимации ппц деревянные, как будто это игра для мобилок. В первой части 2007 года анимации выглядели более реалистично, чем здесь.
в Багдаде до сех пор неспокойно