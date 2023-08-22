на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.4 396 оценок

Улочки Багдада в трейлере Asassin's Creed Mirage

©
butcher69
Новости

Недавно мы сообщали о том, что работа над Assassin's Creed: Mirage завершена, а релиз перенесен на неделю вперед - на 5 октября. Это очень приятная новость, ведь многие фанаты с нетерпением ждут выхода этой игры. Это будет своеобразное возвращение к истокам серии, отход от открытых пространств и различных настроек, которые принесли серии больше вреда, чем пользы.

Ubisoft прислушалась к мнению фанатов и возвращается к старым добрым механикам в последней части серии Assassin. Mirage - это в некотором роде спин-офф и гораздо более компактная часть, поэтому она не позиционируется как крупнобюджетная AAA-игра.

Неизвестно, насколько длинной будет сюжетная линия, но сам игровой процесс далек от классики RPG, известной, например, по Origins или недавно вышедшей Valhalla. Mirage - это экшен с элементами стелса, где игрок должен, прежде всего, получать удовольствие. Ниже представлен свежий трейлер, демонстрирующий город Багдад с впечатляющими кадрами случайных убийств.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rey Harley

Добрый путник войди в славный город Багдад,

Ты своим не поверишь глазам.

Ждет тебя впереди приключений каскад,

Ты готов? Открывайся сезам!

3
ГАЗ-М20

Город выглядит красиво, но анимации ппц деревянные, как будто это игра для мобилок. В первой части 2007 года анимации выглядели более реалистично, чем здесь.

1
Magnusss

в Багдаде до сех пор неспокойно

-1