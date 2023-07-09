Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 371 оценка

В Assassin's Creed Mirage не будет прокачки уровней

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Gruz_
Новости

Assassin's Creed Mirage не будет требовать от игроков выполнять побочные задания или случайные миссии для повышения уровня, так как данный вид прогрессии был убран. Продюсеры игры сделали развитие персонажа "привязанным к сюжету, а не к шкале опыта".

Художественный руководитель игры, Стефан Будон, рассказал, чем Assassin's Creed Mirage будет отличаться от трех предшествующих игр (Valhalla, Odyssey и Origins), в которых использовалась система RPG.

История Mirage рассказывает о становлении Басима от ученика до наставника, и это путешествие отражено в системе игры. В игре нет прокачки на основе XP, вместо этого развитие линейно и основано на сюжете. По ходу повествования и выполнения сюжетных квестов происходит увеличение вашего ранга в Братстве, что открывает новые возможности для прохождения, улучшения экипировки и инвентаря.

Хотя отдельные RPG-элементы и будут присутствовать в игре, но они будут носить более скромный характер. По словам Боудона, игроки смогут " улучшать предметы, которые открываются на протяжении прохождения сюжета, и при максимальном использовании они позволяют создавать новые стратегии прохождения".

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
zolthan

Ну, может, хоть здесь не будет такого дикого гринда...

звуки несбыточных надежд

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prorock
По словам Боудона, игроки смогут " улучшать предметы, которые открываются на протяжении прохождения сюжета, и при максимальном использовании они позволяют создавать новые стратегии прохождения".

Апгрейды за ресурсы видимо никуда не делись.

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RTYWD

Игроки будут только рады, если Мираж будет схож с первыми двумя частями

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Huntress_2BSEX

Лучшие до сих пор Assassin Creed 2: Brotherhood и Odyssey Для меня. Обожаю просто до глубины души Флоренцию, Венецию, солнечный Рим, И древнюю Грецию!

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