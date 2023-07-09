В Assassin's Creed Mirage не будет прокачки уровней ©

Assassin's Creed Mirage не будет требовать от игроков выполнять побочные задания или случайные миссии для повышения уровня, так как данный вид прогрессии был убран. Продюсеры игры сделали развитие персонажа "привязанным к сюжету, а не к шкале опыта".

Художественный руководитель игры, Стефан Будон, рассказал, чем Assassin's Creed Mirage будет отличаться от трех предшествующих игр (Valhalla, Odyssey и Origins), в которых использовалась система RPG.

История Mirage рассказывает о становлении Басима от ученика до наставника, и это путешествие отражено в системе игры. В игре нет прокачки на основе XP, вместо этого развитие линейно и основано на сюжете. По ходу повествования и выполнения сюжетных квестов происходит увеличение вашего ранга в Братстве, что открывает новые возможности для прохождения, улучшения экипировки и инвентаря.

Хотя отдельные RPG-элементы и будут присутствовать в игре, но они будут носить более скромный характер. По словам Боудона, игроки смогут " улучшать предметы, которые открываются на протяжении прохождения сюжета, и при максимальном использовании они позволяют создавать новые стратегии прохождения".

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.