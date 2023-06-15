Assassin's Creed Nexus VR получила первые скриншоты игрового процесса

Для поклонников Assassin’s Creed октябрьская Assassin’s Creed Mirage — это игра, которая сейчас привлекает наибольшее внимание по очевидным причинам, но, как всегда, у Ubisoft есть много других частей в работе. И хотя некоторые из них, такие как Codename RED и Codename HEXE, станут основными играми, некоторые спин-оффы также находятся в разработке.
Один из них, Assassin's Creed Nexus VR, был официально представлен на Ubisoft Forward в начале этой недели после нескольких месяцев утечек, хотя некоторые были разочарованы тем фактом, что Ubisoft вообще не показывала никакого игрового процесса.
Хотя кадры игрового процесса до сих пор не были продемонстрированы, Ubisoft, по крайней мере, выпустила новые игровые скриншоты, которые показывают, как будет выглядеть сама игра. На скриншотах, загруженных на официальную веб-страницу игры, представлены разделы со всеми тремя игровыми персонажами, а именно Эцио, Коннором и Кассандрой, на которых показано несколько различных видов оружия и локаций.
Выход Assassin’s Creed Nexus VR для Meta Quest 2, 3 и Pro запланирован на конец этого года.
Мдэ... Графически игра выглядит как чуть подтянутая игра PS2 или начала Xbox 360\PS3. У персонажей даже теней нет, только какие-то затенения. 🤦♂️
а что, vr уже научился графу уровня крайзиса показывать? С учетом того, какой трэш там обычно играется, нексус выглядит как некстген
Там полно симпатичных и более красивых игр. Эта выглядит как мобильная игра года 2015-2017.
Халф-Лайф Алух, не?
А HL Alyx можно запустить на Snapdragon XR2 (аналог которому 870ый мобильный Snapdragon)? Не знал, не знал...
А кто речь про шляпадрон хр2 начинал? Вон типок пишет, что в вр нет симпатичных игр.
как шлемак брать ВР, посоветуйте. А то игр много выходит в вр, пора брать уже.
Если совсем горит то квест2 - лучший шлемак, НО готовься к тошноте, кривому софту от стима/меты, отстойному крепежу шлема из коробки, постоянно теряющему контакт кабелю для пк, мыльному графену, контроллерам на батарейках.
Играбелен пока битсайбер и подобные игры