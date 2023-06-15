Assassin's Creed Nexus VR получила первые скриншоты игрового процесса ©

Для поклонников Assassin’s Creed октябрьская Assassin’s Creed Mirage — это игра, которая сейчас привлекает наибольшее внимание по очевидным причинам, но, как всегда, у Ubisoft есть много других частей в работе. И хотя некоторые из них, такие как Codename RED и Codename HEXE, станут основными играми, некоторые спин-оффы также находятся в разработке.

Один из них, Assassin's Creed Nexus VR, был официально представлен на Ubisoft Forward в начале этой недели после нескольких месяцев утечек, хотя некоторые были разочарованы тем фактом, что Ubisoft вообще не показывала никакого игрового процесса.

Хотя кадры игрового процесса до сих пор не были продемонстрированы, Ubisoft, по крайней мере, выпустила новые игровые скриншоты, которые показывают, как будет выглядеть сама игра. На скриншотах, загруженных на официальную веб-страницу игры, представлены разделы со всеми тремя игровыми персонажами, а именно Эцио, Коннором и Кассандрой, на которых показано несколько различных видов оружия и локаций.

Выход Assassin’s Creed Nexus VR для Meta Quest 2, 3 и Pro запланирован на конец этого года.