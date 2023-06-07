Расшифрован двоичный код тизера Assassin's Creed Nexus VR ©

На Meta Quest Games Showcase было подтверждено, что Assassin's Creed Nexus выйдет в 2023 году, а более подробная информация появится во время Ubisoft Forward 12 июня. Тем временем Ubisoft, возможно, представила главных героев.



Загадка на основе двоичного кода, распространенная французской компанией, чтобы занять фанатов в ожидании новых анонсов, на самом деле была решена сообществом, которое предположительно определило даты рождения трех самых известных героев серии: Эцио Аудиторе из Assassin's Creed II, Коннора Кенуэя из Assassin's Creed III и Кассандры из Assassin's Creed Odyssey. Поэтому можно предположить, что именно эти трое станут главными героями Assassin's Creed Nexus, хотя мы ждем от Ubisoft Forward окончательного подтверждения этому.

Однако слухи об этих персонажах ходили еще в 2022 году: согласно ранним слухам, в Assassin's Creed VR главными героями будут Эцио, Коннор и Кассандра, и тизер, выпущенный Ubisoft значительно укрепляет эту гипотезу. Если, как кажется, три главных героя будут подтверждены, будет очень любопытно посмотреть, как они будут задействованы в VR-игре и, кто знает, смогут ли они вообще как-то взаимодействовать друг с другом, несмотря на столетия, разделяющие их в хронологии Assassin's Creed.