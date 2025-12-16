Fellhollow открывает двери: RuneScape: Dragonwilds получает первое крупное контентное обновление

Издатель Jagex представил первое масштабное бесплатное обновление для приключенческой игры RuneScape: Dragonwilds. Новая локация Fellhollow расширяет мир игры, добавляя захватывающие квесты, опасных врагов и огромного нового босса — Imaru, Пожирателя душ. Под руководством Смерти игроки отправятся в мрачный регион с туманными долинами, мертвыми лесами и призрачными руинами, где царят жизнь и смерть.

Fellhollow поражен Wither Rot — опасной гнилью, которая влияет на исследование, бой и выживание. Новые эффекты статуса Soul Rift позволяют игрокам балансировать между безопасностью и силой, открывая скрытые пути с Rift Sight или привлекая внимание верховного хищника с Imaru's Gaze. Сражение с Imaru становится эпическим продолжением сюжетной линии саги о Кулдре.

Кроме этого, в обновлении дебютирует новый навык «Фермерство», переосмысленный с магическим поворотом, а также маунты, включая первый — Террорберд, который позволяет стильно перемещаться по миру. Fellhollow — лишь начало масштабного контентного плана на 2026 год, с дополнительными регионами и обновлениями, которые обещают продолжать расширять вселенную Dragonwilds.

RuneScape: Dragonwilds доступна на ПК через Steam, предлагая игрокам новый взгляд на знаменитую MMORPG-серию.