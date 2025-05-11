Assassin's Creed Shadows потеряла почти 90% активных игроков в Steam

Спустя чуть более месяца после выхода Assassin's Creed Shadows количество активных игроков на платформе Steam сократилось более чем на 90 процентов.

По данным SteamDB, за последние 24 часа максимальное количество одновременных игроков составило всего 7,704 человек. Для сравнения, 23 марта - всего через три дня после запуска - игра достигла пика в 64 825 онлайн-игроков. Это свидетельствует о резком падении интереса к игре, которая должна была стать одним из крупнейших игровых событий в 2025 году.

Спад заметен не только на платформе PC. В чартах популярности для консолей PlayStation 5 и 4, подготовленных TrueTrophies, игра опустилась на 19-е место из 40 самых популярных тайтлов. Похожая тенденция прослеживается и на Xbox - там игра находится на 22-м месте, сообщает сайт TrueAchievements.

Несмотря на падение вовлеченности игроков, у Ubisoft нет причин для стыда, по крайней мере, они так утверждают. Еще в марте компания объявила, что Assassin's Creed Shadows перешагнула порог в 3 миллиона игроков. Также игра показала второй результат по продажам за первый день в истории серии и стала самым крупным цифровым дебютом в истории PlayStation Store. Однако, как отмечают аналитики и отраслевые СМИ, количество игроков не означает прямую прибыль и не дает полного представления о состоянии игры, так как количество проданных копий может быть гораздо ниже, а этим Ubisoft не хочет хвастаться.

Для получения более полной картины нужно подождать. 14 мая Ubisoft опубликует финансовые показатели за весь год, которые покажут, является ли Assassin's Creed Shadows на самом деле успешной в долгосрочной перспективе или это просто игра с эффектным, но недолгим стартом.