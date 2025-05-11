Assassin's Creed Shadows потеряла почти 90% активных игроков в Steam

Спустя чуть более месяца после выхода Assassin's Creed Shadows количество активных игроков на платформе Steam сократилось более чем на 90 процентов.
По данным SteamDB, за последние 24 часа максимальное количество одновременных игроков составило всего 7,704 человек. Для сравнения, 23 марта - всего через три дня после запуска - игра достигла пика в 64 825 онлайн-игроков. Это свидетельствует о резком падении интереса к игре, которая должна была стать одним из крупнейших игровых событий в 2025 году.
Спад заметен не только на платформе PC. В чартах популярности для консолей PlayStation 5 и 4, подготовленных TrueTrophies, игра опустилась на 19-е место из 40 самых популярных тайтлов. Похожая тенденция прослеживается и на Xbox - там игра находится на 22-м месте, сообщает сайт TrueAchievements.
Несмотря на падение вовлеченности игроков, у Ubisoft нет причин для стыда, по крайней мере, они так утверждают. Еще в марте компания объявила, что Assassin's Creed Shadows перешагнула порог в 3 миллиона игроков. Также игра показала второй результат по продажам за первый день в истории серии и стала самым крупным цифровым дебютом в истории PlayStation Store. Однако, как отмечают аналитики и отраслевые СМИ, количество игроков не означает прямую прибыль и не дает полного представления о состоянии игры, так как количество проданных копий может быть гораздо ниже, а этим Ubisoft не хочет хвастаться.
Для получения более полной картины нужно подождать. 14 мая Ubisoft опубликует финансовые показатели за весь год, которые покажут, является ли Assassin's Creed Shadows на самом деле успешной в долгосрочной перспективе или это просто игра с эффектным, но недолгим стартом.
многие просто чрез юплей играют у меня там всегда подписка оформлена я там играю
Соболезную, держитесь там, если нужна будет помощь пишите.
Да, да, да, в юплее играют, охотно верим :D
А раньше, до выхода в стим, где по твоему играли?
Шоры то сними, франшиза мега популярная и продавалась всегда миллионами копий, при этом в стим выходила с задержкой, то есть кассу делали другие сервисы, на пк-- это юплей.
К площадке Юби привязана вся розница с активацией ключей, да, и там просто дешевле с купоном брать. Свои проекты всегда неплохо покупали именно там.
Ну, а то что онлайн для сингловой экшен-игры снизился -- тоже не новость. У KCD2 такое же падение на 90%, а то и больше, при том что ставка именно на стим, уже скидки прикрутили и скоро дополнение.
а чё по вашему синглы бесконечно проходятся? часть людей прошла, части надоело
в любой игре если глянуть по ачивкам, там единицы проходят до конца
Ага, и тут Cyberpunk 2077, KCD 2 и BG 3 такие "ну да, ну да, мальчик, сходи помойся".
В киберпанк через месяц играло всего 25%, а сейчас 3% от пикового онлайна, в ксд2 через месяц после релиза тоже осталось около четверти игроков, сецчас играет 8% от пика, бг3, как более медленная и глубокая игра, терял аудиторию чуть медленнее, четверть осталась спустя пару месяцев, сейчвс играет 13% от пика. Кому тут мыться надо?
Эм, сравнивать игры с глубогой RPG системой где есть реиграбельность, а так же контент который открывается если был выбран альтернативный путь с AS: Shadows, где кроме возможности завести полового партнёра, и зачистка аванпостов свобода игрока заканчивается. Если хотите сравнивать, то сравнивайте проекты которые хоть как-то находиться на одном поле и сроку. Сколько игроков играет в Yukudza после релиза? А Final Fantasy Rebirth? Rise of Ronin? Я всё понимаю, вам нужно показать свою неприязнь, и утвердиться путём "онлайна" как аргумент своей правоты. Но вот не увязочка:
Проценты имели бы смысл, если бы количество игроков было сравнимо.
Cyberpunk - 24 тыс.
BG3 - 69 тыс.
KCD 2 - 13 тыс.
AC:S - 5 тыс.
Математик, я смотрю, из тебя ещё тот.
Можете с Джоном Томпоном спинку друг другу потереть, раз пошла такая пляска.
Не надо пи**дет***ь я еще не прошла учитывая что еще сверху игр повыводило я не успею разорваться играть все сразу учитывая что еще дум 13 выходит я тока из главных целей мне надо еще 3 убить и Префектура Кии у меня еще не исследована и много чего хоть и наиграла 205 часов
Аналогично. Отвлекся на Экспедицию 33 + Дум выходит через 4-ре дня. В Шадов наиграл 156 часов, но еще полно "не паханого поля", да и в статистику не попадаю, так как игры беру в магазине/лаунчере издателя (на кой мне два лунчера в трее). Однозначно до-пройду, так как "пылесошу" на 100% =)
Успешный успех. 2 миллиона игроков
ну по твоей логике и балдурс гейт 3 гомнище, ведь ачивку "пройти игру" получили лишь 23%
а при том, что её покупало более 10млн игроков, то эти 23% такая мелочь, то есть остальным буквально игра надоела и они забили
и для тебя отсталого, никакого вранья в 2млн+ нету, если ты начнёшь логически думать и считать научишься
но ты видимо в школу не ходил, поэтому такой тупой
закрой свой рот клоун
А где пруфы, что 10 млн игроков её именно купили, а не поиграли по подписке? А про Baldurs gate 3 можешь даже не заикаться. У этой игры даже сейчас онлайн выше, чем у ассассина в пике, а пик онлайна BG3 и вовсе под миллион. И это притом, что ассассин вышел недавно, а BG3 в 2023
Сравнивать RPG в лице BG3 и AS:Shadows это конечно мощно. Без обид, онлайн BG3 держится за счёт того, что в игре зачистить весь контент за один заход невозможно. А благодоря глубокой системе RPG реиграбельность у игры высокая. В AS:Shadows контент фиксированный, и после закрытия контента делать в ней абсолютно нечего. Так происходит со многими играми где контент "фиксирован" и игрок имеет доступ к нему в полном объёме за одно прохождение. Многие игроки проходят игры игнорируя почти весь контент, спидраня сюжет, другие игроки зачищают всё. Во всех случаях игры не в жанре RPG быстро затухают. Это логически понятно. Опять стоит забывать про качество (DA:The Veilguard машет рукой).
Вроде Винке говорил что BG 3 продалась лучше чем Divinity OS 2 в три раза. Типо +/- 7 с копейками милионнов проданных копий если отталкиваться от Divinity. После релиза в длительной перспективе BG3 вполне могла взять 10 лямов. Что в принципе возможно) Опять же точных данных нет. Есть только слова главы студии Larian.
Логично, большенство кто на старте купил прошли гру.
Прошел игру и конец,это же не мультиплеер где должен быть онлайн. // Иван Голубев
Для многих постоянный онлайн признак успешности. Игнорируя многие факторы такие как: закрытый контент. Так же многие оценивают факт успешности проекта по статистике достижений (1.8% игроков прошли игру на тяжёлом уровне сложности). Для других количество проданных копий, или оценки на Метакритике. Тут на деле удивляться не стоит, человек индивидуальная личность и поэтому система оценивая у каждого разная. Иногда не стоит искать логику в оценках игроков. Некоторым, наличие женской груди в игре уже признак успешности.
Не только не мультиплеер, а даже не игра-песочница с высокой реиграбельностью по типу серии игр "X", Цивилизации, стратегий Paradox, Mount and Blade или какого-нибудь Майнкрафта // Артём Савельев
Почему всегда подаётся каким-то откровением, что люди прошли сюжетную игру, в которой нет внесюжетных активностей в виде азартных игр или охоты, и больше в неё не играют? // Кейт Фостер
Конвейер надо останавливать и развивать другие свои франшизы ❗
И эти же другие франшизы станут конвейером, тут всё руководство юбисофт менять надо
Ам трулли сорри // Олег Шахов
Да так и надо!Скорей бы их раздеребанили!Испоганили все свои игры!Сволочи!
Эм, люди прошли игру и что такого? // Андрей Абрамов
Прошли игру и забыли...
Подождём 14 мая.
Многим этот мусор не интересно играть, где всё НАСТОЛЬКО плохо!
🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣 а кто-то когда-то писал что она еталон качесва
Где блять етон умник который говорил что она еталон
да ладно ? сингл игру прошли и перестали играть ,вот это поворот
судя по статистике стим 90 процентов ее просто дропнули, а не прошли.
Следующий герой франшизы))
та нееее, это следующий Папа Римский - прежний сдох, нового не выбрали )))))))
Ну дак и времени уже прошло..
Играл на релизе, было круто, но моё проклятье это выполнять все сайд квесты, и пылесосить все знаки вопросов на карте, в игре переизбыток всего этого, в итоге прошёл первую главу и задушился, дропнул. А так игра всё равно прикольная, паркур, боёвка, всё пойдёт, если не пылесосить всё, то игра даст тот положительный эффект которого от неё ожидаешь.
Как может играть быть крутой и прикольной, если даже человек(ты), который её расхваливает - даже 10% игры не прошёл? Ты стебёшься?
Игра* (как же зае***ба*ла эта авто замена слов)
Сердце чухана
Не сравнивайте с BG3, пожалуйста. Почему? Потому.
А то что в ведьмаке игре которой 11лет почти до сих пор онлайн в районе 30к,никого не смущает? Там ведь тоже только сюжетка // Максим Максимов
А что удивительного в этой новости?Игре уже полтора месяца,все желающие уже прошли эту херобору,народ максимум может вернуться после нового патча игру заценить.Да и была бы игра интересная,то онлайн бы стабильно держался.Эту игру просто не хочется перепроходить.Вот Елдарик это просто эталон желания вернуться.Я и сейчас хотел бы в 100500 раз в него залететь и ещё раз его пройти и повторно пройти ублюдское ДЛС,чисто заценить,что изменилось.Но тут новый Дум ща выйдет,летом Вучанг,короче,пока не знаю стоит ли.)
Извините за странные вопросы, связанные с обсуждение данной новости. Вы так горячо обсуждаете, как будто :- 1) Являетесь держателями акций ЮбиСофт ? ; 2) Играете не в интересные Вам игры, а только в те, у которых большей онлайн или огромные продажи ?. Я уж молчу, что 90% "умников" - игры пиzдят (сужу по обсуждениям в темах по любым играм).
Играю и наслаждаюсь супер графонием и идеальной оптимизацией 🤗 Почти лучшая игра про эпоху феодальной Японии🤗 // Nvidia Power
Это нормально для сингл игр ,тем более времени уже прошло достаточно с релиза для прохождения как минимум сюжетки в неспешном темпе ,игроки проходят игру и идут играть во что то другое.
Юбам бы убрать из серии сраный гринд (со сбором значков "?"), убрать тупые квесты типа принеси/подай, найди то/се, убрать гребаный анимус (ту часть когда якобы современность) - сделать нормальную, интересную историю на небольшой, но интересной карте и сеттинге, убрать эти гребаные и ненужные романы и намеки на них. Может быть тогда серия бы ожила. А так, пройдя этот Шадов 2 раза - ну практически ничего нового от тех же Одиси и Вальгалы. Вот вообще ничего. Так, очередной проходнячок и не более. Серия умерла как когда то умерла к примеру Томб Райдер, которой перезагрузки 2013, 2015, 2018 годов вообще не помогли. Здесь Юбам или прислушаться к фанам или и дальше клепать свой ежегодный шлак, только вид сбоку/спереди/с бантиком и т.п. Серии нужен полный и полноценный апгрейд. Иногда вернуться в самое начало - не значит сделать шаг назад.
Кто хотел - прошёл. А шататься по одинаковому открытому миру а-ля Юбисофт быстро надоедает.
капзец они упертые ослы, все фанаты кричат верните боевку и хорошую режиссуру, но нет, надо клепать повесточку и убогую боевку, тьфу...
Мне кажется, что это все логично и закономерно. Маркетиновый отдел делает современные (далеко не все, но многие) максимально юзерфрендли. Некоторые называют такие игры "казуальными", "для нормисов" и прочее. Все, лишь бы никто не обиделся. А под пивас после работы релакснул. Все же занятые, ни у кого нет времени вникать в механики, с современным ритмом жизни. Но тут есть и обратная сторона. Для таких игр не создают фан сообщества, не смотрят стримы, как вальнуть такого то босса, такие игры действуют исключительно как фильм, посмотрел и забыл. Что, собственно, и произошло). А вот если заставлять игрока напрячься, то это рождает интерес на перспективу у игроков.
Так это не новость
Ну боты отсеялись и появились +- правдивые цифры .