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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 402 оценки

Новый трейлер Assassin's Creed Shadows посвятили коллекционному изданию

butcher69
Новости

Наряду с более подробной демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed Shadows, Ubisoft показала в новом трейлере физическое коллекционное издание. Оно будет стоить 280 долларов США. Ознакомьтесь с описанием комплектации ниже.

В комплект входит Ultimate Edition с базовой игрой, три дня раннего доступа, сезонный пропуск, Ultimate Pack (с косметическими пакетами и пакетами настройки укрытий, а также очками навыков) и бонусный квест «Брошенный собакам», доступный при предварительном заказе. Игра упакована в футляр SteelBook, входящий в состав специальной коллекционной коробки, содержащей карту мира, настенный свиток Крида, две литографии Суми-э и 84-страничную коллекционную арт-книгу.

Конечно же, главными экспонатами являются копия цубы для катаны Наоэ в натуральную величину с металлической подставкой и 40-сантиметровая статуя обоих главных героев. Assassin's Creed Shadows выходит 15 ноября и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гейб 30 процентный

Может после этой части наконец то заткнутся анимэдрочеры про АС в Японии..

0
Шедевральный AC Shadow

Оформил заказ! Всего то 280$ 😜

-8
Kratos.s
3