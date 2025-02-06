Раскрыт размер Assassin's Creed: Shadows на macOS

Assassin’s Creed: Shadows признана самой большой игрой в истории франшизы: её размер составляет целых 123,2 ГБ. Размер игры был указан в описании в Mac App Store.
Размер в 123,2 ГБ является самым большим в истории франшизы, более чем в два раза превышая размер последних частей, таких как Assassin’s Creed: Valhalla или Odyssey, которым требовалось около 50 ГБ и 45 ГБ соответственно.
Учитывая такой огромный размер Assassin’s Creed: Shadows, игроки будут ожидать, что Ubisoft выложится по полной. Визуальная точность и внимание к деталям должны быть на высоте, если размер игры настолько превышает предыдущие части.
Assassin's Creed: Shadows выйдет на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Mac 20 марта 2025 года.
Assassin’s Creed: Valhalla - 145 гб Assassin’s Creed Odyssey - 100гб
Это с dlc. Shadows пока без выходит, с дополнениями там наверное все 200 будет.
это не имеет значения если взять репутацию до выхода. не многие станут проверять размер игры
А толку macOS по сравнения с Windows как капля в море и вряд ли побегут данную игру покупать.
123 гигабайта аванпостов. Приятного аппетита.
Настанет день.. и я смогу пройти хоть 1 игру "отсасина", и понять, почему серия не умерла после первой части.