Раскрыт размер Assassin's Creed: Shadows на macOS

Assassin’s Creed: Shadows признана самой большой игрой в истории франшизы: её размер составляет целых 123,2 ГБ. Размер игры был указан в описании в Mac App Store.

Размер в 123,2 ГБ является самым большим в истории франшизы, более чем в два раза превышая размер последних частей, таких как Assassin’s Creed: Valhalla или Odyssey, которым требовалось около 50 ГБ и 45 ГБ соответственно.

Учитывая такой огромный размер Assassin’s Creed: Shadows, игроки будут ожидать, что Ubisoft выложится по полной. Визуальная точность и внимание к деталям должны быть на высоте, если размер игры настолько превышает предыдущие части.

Assassin's Creed: Shadows выйдет на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Mac 20 марта 2025 года.