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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 816 оценок

Раскрыт размер Assassin's Creed: Shadows на macOS

Simple Jack
Новости

Assassin’s Creed: Shadows признана самой большой игрой в истории франшизы: её размер составляет целых 123,2 ГБ. Размер игры был указан в описании в Mac App Store.

Размер в 123,2 ГБ является самым большим в истории франшизы, более чем в два раза превышая размер последних частей, таких как Assassin’s Creed: Valhalla или Odyssey, которым требовалось около 50 ГБ и 45 ГБ соответственно.

Учитывая такой огромный размер Assassin’s Creed: Shadows, игроки будут ожидать, что Ubisoft выложится по полной. Визуальная точность и внимание к деталям должны быть на высоте, если размер игры настолько превышает предыдущие части.

Assassin's Creed: Shadows выйдет на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Mac 20 марта 2025 года.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Assassin’s Creed: Valhalla - 145 гб Assassin’s Creed Odyssey - 100гб

2
ГАЗ-М20

Это с dlc. Shadows пока без выходит, с дополнениями там наверное все 200 будет.

0
Magnusss

это не имеет значения если взять репутацию до выхода. не многие станут проверять размер игры

1
kotasha

А толку macOS по сравнения с Windows как капля в море и вряд ли побегут данную игру покупать.

0
ГАЗ-М20

123 гигабайта аванпостов. Приятного аппетита.

0
Ясос Убибу

Настанет день.. и я смогу пройти хоть 1 игру "отсасина", и понять, почему серия не умерла после первой части.

0