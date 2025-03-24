Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили игроков за поддержку

После рекордного старта Assassin’s Creed Shadows разработчики написали послание благодарности фанатам за поддержку. В своем сообщении команда Ubisoft подчеркнула, что внимательно читает отзывы игроков, особенно в сабреддите Assassin’s Creed.

«То количество нежности и позитива, которое мы получили, было невероятно трогательным», — говорится в заявлении.

Разработчики отметили, что их вдохновляют комментарии, теории и поздравления. Они пообещали, что игра будет развиваться вместе с сообществом.

Запуск Shadows уже установил рекорд в Steam, обойдя Origins и Odyssey. Всего за пару дней проект достиг двух миллионов игроков. Теперь остается дождаться официальных данных по продажам.

«Для Assassin’s Creed Shadows это только начало», — заверили авторы.