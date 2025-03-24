Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили игроков за поддержку

После рекордного старта Assassin’s Creed Shadows разработчики написали послание благодарности фанатам за поддержку. В своем сообщении команда Ubisoft подчеркнула, что внимательно читает отзывы игроков, особенно в сабреддите Assassin’s Creed.
«То количество нежности и позитива, которое мы получили, было невероятно трогательным», — говорится в заявлении.
Разработчики отметили, что их вдохновляют комментарии, теории и поздравления. Они пообещали, что игра будет развиваться вместе с сообществом.
Запуск Shadows уже установил рекорд в Steam, обойдя Origins и Odyssey. Всего за пару дней проект достиг двух миллионов игроков. Теперь остается дождаться официальных данных по продажам.
«Для Assassin’s Creed Shadows это только начало», — заверили авторы.
Тут разрабы не виноваты, там всё с головы сгнило. Это как с автомобилями, их уже не инженеры разрабатывают, а маркетологи
Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили "ботов" за поддержку!
И тебя в том числе
Смешно конечно))))
тоесть они поблагодарили сами себя? это как самодонат?
Ну сам себя не поблагодаришь - никто не поблагодарит)
Не за что, действительно, в прямом смысле - не за что
Поддержку мусора
что то слишком позитивно они
они же по планам планировали 2 млрд заработать за месяц, а по факту вышла просто средняя игра
Я немного подкорректировал
Да наверное хороша наркота попалась
как в той пословице
Кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку
И тут я подкорректировал, так сказать не приплаченный взгляд со стороны
да да да // Денис Лежепеков
Как то вообще не заметил этого старта😜 // Андрей Крючек
Зря, буквально лучшая игра в серии // Олланий Пий
Прям лучшая? Лучше трилогии Эцио? Не верю.
да ничего не лучшая,тоже самое что и вальгалла,только в Японии
Вот с этим охотно соглашусь.
Лучшая была первая часть, вторая и третья в трилогии Эцио уже вышли не очень. Потом 3 часть была хорошей и Блэк Флаг. И вот впервые за долгое время вышла достойная игра в серии не хуже тех частей
Сверху бот юбисофт ☝🤡 // Виктор Соколов
Лол.
Эти игроки с вами в одной комнате?
«То количество нежности и позитива, которое мы получили, было невероятно трогательным», — говорится в заявлении. ахахххххх это они про хэйт
Бот, который копирует меня, может и любит, а Гейсофт -Юбисофт никто не любит
А как же негр ? // Алексей Русич
Игра ТОП! Хейтеры идут лесом
Каким местом?
Юбицирк
нашли на что ровняться ))
Так у тех кто реально играл - мнение позитивное. А хейт от тех кто не играл и не собирается)
По большей части так и есть... Игра уделывает спокойно предыдущие Origins, Odyssey и Valhalla, у них отлично получилось создать атмосферу Японии. Но одно из самых важных моментов в игре... сюжет, не...по сравнению с предыдущими частями, видно что они уделили ему больше внимания, больше стало катсцен, но... лично по мне, он все равно слабоват, по мере прохождения у меня не возникает какого то чувства переживания за персонажей и т.п., как например в том же KCD2. Сайд квесты такие же глупые и не интересные как и в предыдущих частях, задания контрактов такие же. Но в целом игра всё равно продолжает цеплять, своими активностями, своим геймплеем, тут они постарались хорошо.
Я сам не играл, но посмотрев ролики и обзоры мне показалось, что игра сюжетно и по персонажам стала лучше вальгаллы, одиссеи и ориджинса но недотягивает до уровня 2-3-4 частей. Зато в плане физики, графики, погоды, эффектов - величие, один из лучших ААА проектов современности. В плане геймплея - не супер вау, но на крепкую четверку из 5, есть новые фичи, и хоть кардинально геймплей привычный, но более качественный и проработанный. К оптимизону претензий вроде нет. Японский сеттинг очень тащит. Вот так я вижу)
Выпустили дженерик мусор, бездари, и рады. Facepalm
Много неоправданного хейте к игре, как по мне, о времена о нравы. Го*нить что-то, чтоб пого*нить. Стелс и стилистика Японии ван лав, игра не идеальная, но вполне себе играбельная (со всеми приколами от юбисофт)
Игра года, шедевр // Олланий Пий
На кончиках пальцев?
обижаешь