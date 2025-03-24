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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 1 248 оценок

Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили игроков за поддержку

butcher69 butcher69

После рекордного старта Assassin’s Creed Shadows разработчики написали послание благодарности фанатам за поддержку. В своем сообщении команда Ubisoft подчеркнула, что внимательно читает отзывы игроков, особенно в сабреддите Assassin’s Creed.

«То количество нежности и позитива, которое мы получили, было невероятно трогательным», — говорится в заявлении.

Разработчики отметили, что их вдохновляют комментарии, теории и поздравления. Они пообещали, что игра будет развиваться вместе с сообществом.

Assassin's Creed Shadows официально превзошла Origins и Odyssey, набрав 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска

Запуск Shadows уже установил рекорд в Steam, обойдя Origins и Odyssey. Всего за пару дней проект достиг двух миллионов игроков. Теперь остается дождаться официальных данных по продажам.

«Для Assassin’s Creed Shadows это только начало», — заверили авторы.

-32
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Тут разрабы не виноваты, там всё с головы сгнило. Это как с автомобилями, их уже не инженеры разрабатывают, а маркетологи

17
TroyanBlack

Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили "ботов" за поддержку!

13
Константин335

И тебя в том числе

-13
askazanov

Смешно конечно))))

10
FlimsyQazim

тоесть они поблагодарили сами себя? это как самодонат?

5
Keltas_Mizri
2
KabbalisticJerry

Ну сам себя не поблагодаришь - никто не поблагодарит)

-1
Arinis

Не за что, действительно, в прямом смысле - не за что

4
ХЕЙТЕРМИРА

Поддержку мусора

2
My life is a game

что то слишком позитивно они
они же по планам планировали 2 млрд заработать за месяц, а по факту вышла просто средняя игра

2
Light of Tfuth
Разработчики Assassin's Creed Shadows поблагодарили ботов за поддержку

Я немного подкорректировал

Разработчики отметили, что их вдохновляют комментарии, теории и поздравления. Они пообещали, что игра будет развиваться вместе с сообществом.

Да наверное хороша наркота попалась

как в той пословице

Кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку

Запуск Shadows уже установил рекорд в Steam, обойдя Origins и Odyssey. Всего за пару дней проект достиг двух миллионов игроков. Теперь остается дождаться официальных данных по продажам
«Для Assassin’s Creed Shadows это уже конец», — заверили авторы.

И тут я подкорректировал, так сказать не приплаченный взгляд со стороны

1
Gvik74
1
Пользователь ВКонтакте

да да да // Денис Лежепеков

0
Пользователь ВКонтакте

Как то вообще не заметил этого старта😜 // Андрей Крючек

0
Пользователь ВКонтакте

Зря, буквально лучшая игра в серии // Олланий Пий

-18
North235 Пользователь ВКонтакте

Прям лучшая? Лучше трилогии Эцио? Не верю.

5
Alcatraz74 North235

да ничего не лучшая,тоже самое что и вальгалла,только в Японии

7
North235 Alcatraz74

Вот с этим охотно соглашусь.

2
Константин335 North235

Лучшая была первая часть, вторая и третья в трилогии Эцио уже вышли не очень. Потом 3 часть была хорошей и Блэк Флаг. И вот впервые за долгое время вышла достойная игра в серии не хуже тех частей

-5
Пользователь ВКонтакте

Сверху бот юбисофт ☝🤡 // Виктор Соколов

0
Кей Овальд

Лол.

0
Paul Ryan

Эти игроки с вами в одной комнате?

0
Punisher1

«То количество нежности и позитива, которое мы получили, было невероятно трогательным», — говорится в заявлении. ахахххххх это они про хэйт

0
Комментарий удален
Light of Tfuth

Бот, который копирует меня, может и любит, а Гейсофт -Юбисофт никто не любит

0
Пользователь ВКонтакте

А как же негр ? // Алексей Русич

0
vegas99

Игра ТОП! Хейтеры идут лесом

0
Gvik74
1
sa1958

Каким местом?

0
Rorschach93

Юбицирк

-1
foolery
официально превзошла Origins и Odyssey

нашли на что ровняться ))

-2
Floww

Так у тех кто реально играл - мнение позитивное. А хейт от тех кто не играл и не собирается)

-2
FunMC

По большей части так и есть... Игра уделывает спокойно предыдущие Origins, Odyssey и Valhalla, у них отлично получилось создать атмосферу Японии. Но одно из самых важных моментов в игре... сюжет, не...по сравнению с предыдущими частями, видно что они уделили ему больше внимания, больше стало катсцен, но... лично по мне, он все равно слабоват, по мере прохождения у меня не возникает какого то чувства переживания за персонажей и т.п., как например в том же KCD2. Сайд квесты такие же глупые и не интересные как и в предыдущих частях, задания контрактов такие же. Но в целом игра всё равно продолжает цеплять, своими активностями, своим геймплеем, тут они постарались хорошо.

-2
Floww FunMC

Я сам не играл, но посмотрев ролики и обзоры мне показалось, что игра сюжетно и по персонажам стала лучше вальгаллы, одиссеи и ориджинса но недотягивает до уровня 2-3-4 частей. Зато в плане физики, графики, погоды, эффектов - величие, один из лучших ААА проектов современности. В плане геймплея - не супер вау, но на крепкую четверку из 5, есть новые фичи, и хоть кардинально геймплей привычный, но более качественный и проработанный. К оптимизону претензий вроде нет. Японский сеттинг очень тащит. Вот так я вижу)

0
Gvik74
-2
SkoofyDoo

Выпустили дженерик мусор, бездари, и рады. Facepalm

-5
IdeaFixx

Много неоправданного хейте к игре, как по мне, о времена о нравы. Го*нить что-то, чтоб пого*нить. Стелс и стилистика Японии ван лав, игра не идеальная, но вполне себе играбельная (со всеми приколами от юбисофт)

-5
Пользователь ВКонтакте

Игра года, шедевр // Олланий Пий

-13
Страйф

На кончиках пальцев?

0
Alcatraz74 Страйф

обижаешь

-1
Keltas_Mizri Страйф
-1