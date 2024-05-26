Ubisoft опубликовала новые концепт-арты Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Этот забыли
Этот конвейер когда-нибудь закончиться? Даже по артам видно, что игра будет выглядеть всё так же, как и предыдущие части начиная с Origins, только сеттинг меняется и всё. Я не пишу, что это плохо, но хочется уже от этой серии, что-то более инновационного и технологичного, как геймплейно, так и в сюжетном плане и желательно без открытого мира.
Почему с оридижнс то, начиная со 2ой части Ассассинс крид это геймплейно одна и та же игра в разных декорация и с разным количеством свистелок и перделок.
не очень представляю ассассина без открытого мира. Хочешь такой же корридор как hellblade 2? Я бы конечно хотел чтобы сделали качественный сюжет, поинтереснее боевку и особенно нормальный звук. Звук у них всегда всратый
меня наоборот прикалывают последние ассасины про разные эпохи и сеттинги.-ориджинс-пирамиды, Египет, круто. Одиссея-древняя Греция-отлично. Вальгалла-викинги-норм
Да все они по своему норм. Сейчас прохожу "Assassin's Creed Rogue" и тоже нормас
Есть такая конспирологическая теория, что юбисофт это отмывочная контора для нелегальных денег, а игры это только прикрытие. Так, что этот конвеер го_на и м*чи может и не закончится.
Выглядит лучше чем Призрак Тусимы.
Охххх! Сейчас тебе расскажут здешние, что лучше и почему 😆😆😆
сравнил ясное дело что будет лучше внешне выглядеть, а вот содержание игры сомнительно как ни крути
думаешь ассассин будет лучше?
Судишь по артам?
15 ноября и посмотрим. В любом случае Япония у них получится на 100%. Да и через 20д увидим геймплей
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Я разрешаю
Кто тебя спрашивал?