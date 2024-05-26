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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.3 347 оценок

Ubisoft опубликовала новые концепт-арты Assassin's Creed Shadows

Gruz_
Новости

Компания Ubisoft опубликовала новые концепт-арты к игре Assassin's Creed Shadows. На них можно увидеть множество отсылок к Востоку, а также культуру Японии XVI века. Здесь представлены изображения, на которых показана подлинная эпоха самураев.Японские средневековые доспехи, войска, феодальные дворцы, врата тории и леса с деревянными скульптурами. Среди них - концепт Наоэ и сцена схватки двух воинов.

+ ещё 1 картинка

Работы принадлежат Хуану Хьюго Мартинесу, старшему концепт-художнику Ubisoft Quebec. Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября для PS5, Xbox Series и PC.

-16
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Oshiro Mugen

Этот забыли

27
RaptoR BTR

Этот конвейер когда-нибудь закончиться? Даже по артам видно, что игра будет выглядеть всё так же, как и предыдущие части начиная с Origins, только сеттинг меняется и всё. Я не пишу, что это плохо, но хочется уже от этой серии, что-то более инновационного и технологичного, как геймплейно, так и в сюжетном плане и желательно без открытого мира.

2
da2dy

Почему с оридижнс то, начиная со 2ой части Ассассинс крид это геймплейно одна и та же игра в разных декорация и с разным количеством свистелок и перделок.

0
SULIK 712

не очень представляю ассассина без открытого мира. Хочешь такой же корридор как hellblade 2? Я бы конечно хотел чтобы сделали качественный сюжет, поинтереснее боевку и особенно нормальный звук. Звук у них всегда всратый

1
SULIK 712 da2dy

меня наоборот прикалывают последние ассасины про разные эпохи и сеттинги.-ориджинс-пирамиды, Египет, круто. Одиссея-древняя Греция-отлично. Вальгалла-викинги-норм

4
Божественный New Dawn SULIK 712

Да все они по своему норм. Сейчас прохожу "Assassin's Creed Rogue" и тоже нормас

0
goodneighbor

Есть такая конспирологическая теория, что юбисофт это отмывочная контора для нелегальных денег, а игры это только прикрытие. Так, что этот конвеер го_на и м*чи может и не закончится.

0
Real Slim Shady

Выглядит лучше чем Призрак Тусимы.

-2
Божественный New Dawn

Охххх! Сейчас тебе расскажут здешние, что лучше и почему 😆😆😆

-2
Kamishini1993

сравнил ясное дело что будет лучше внешне выглядеть, а вот содержание игры сомнительно как ни крути

0
J Jonah Jameson Kamishini1993
а вот содержание игры сомнительно как ни крути

думаешь ассассин будет лучше?

0
Челодой моловек 94

Судишь по артам?

0
Божественный New Dawn J Jonah Jameson

15 ноября и посмотрим. В любом случае Япония у них получится на 100%. Да и через 20д увидим геймплей

1
Bob Mlka

Проявление ксенофобии и обсуждение политики в комментариях недопустимы.

-6
Jarvis666

Я разрешаю

5
goodneighbor

Кто тебя спрашивал?

0