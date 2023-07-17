Виктория Аткин, голос Иви Фрай в Assassin's Creed Syndicate, обвинила Ubisoft в краже ее голоса ©

Виктория Аткин, широко известная актриса озвучки Иви Фрай из Assassin's Creed Syndicate, заявила, что Ubisoft украла ее голос с помощью ИИ. Виктория является активной участницей проходящих в Голливуде забастовок по поводу внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта для замещения человеческого труда и проблем с оплатой труда.

Актриса написала в Twitter, где рассказала своим подписчикам о том, что у нее якобы украли ее голос. И хотя ее твит не совсем ясен по контексту, в нем, вероятно, говорится о том, что для нового появления Иви Фрай в игре Ubisoft намерена использовать ИИ для имитации голоса Виктории, а не нанимать ее для записи.

Каждый раз, когда кто-то играет в роли Иви Фрай, Ubisoft зарабатывает деньги... Я никогда не получала ни цента от игровых отчислений ни в одной из игр, в создании которых я принимала участие, но при этом видеоигры приносят больше денег, чем фильмы... И сегодня я делаю то, что бы сделала сама Иви Фрай... выражаю солидарность!

Свою акцию протеста Виктория дополнила фотографией, на которой она объясняет, что Ubisoft не платила ей никаких отчислений каждый раз, когда ее голос звучал в роли Иви Фрай, а компания зарабатывала на этом деньги. Она потребовала выплачивать остаточные платежи актерам озвучки на протяжении всех лет, пока игра находится в продаже, а не единовременную выплату.

При этом стремление студий использовать возможности ИИ все чаще вызывает опасения у тех, кто занимается творческой работой, будь то писатели, актеры озвучки или художники. Многие из них опасаются, что без четкой правовой базы технологии ИИ позволят копировать и воспроизводить их труд, лишая их при этом возможности стабильно получать средства к существованию.

Более того, тенденция использования ИИ, получившая широкое распространение в Голливуде, привела к тому, что в течение двух месяцев в США не прекращались акции протеста. Не исключено, что и игровая индустрия вскоре окажется на пороге таких же забастовок со стороны тех, кому недоплачивают или не уделяют должного внимания в разных областях разработки игр.

В прошлом уже были случаи, когда игровая индустрия якобы плохо обращалась со своими сотрудниками, работающими на небольших креативных должностях. Не так давно EA получила нарекания за то, что в Star Wars Jedi: Survivor переводчики не были отмечены по отдельности, что вызвало опасения у специалистов по переводу. Кроме того, актерам озвучки Genshin Impact в течение нескольких месяцев не выплачивали зарплату.