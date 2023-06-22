Модификация для Assassin's Creed Unity исправляет физику ткани и добавляет эффекты ветра ©

Ранее в этом месяце мы поделились модом для Assassin's Creed Unity, который исправил некоторые проблемы с LOD у NPC. А сегодня появился еще один мод, который добавляет несколько крутых эффектов ветра и пытается исправить физику ткани при игре с частотой кадров выше 60fps.

Чтобы продемонстрировать улучшенную физику ткани, моддер 'Halzoid' выпустил следующее сравнительное видео. Обратите пристальное внимание на физику ткани, так как это единственное, что исправляет данный мод.

Недостатком этого мода является то, что вам придется использовать AnvilToolkit. Моддер предоставил руководство по установке, поэтому обязательно прочитайте его перед загрузкой.

Ubisoft выпустит последнюю часть серии Assassin's Creed, Mirage, 12 октября. Эта новая игра AC будет ближе к Unity и более старым играм AC. Поэтому будет интересно посмотреть, как геймеры примут ее.