Модификация для Assassin's Creed Unity исправляет физику ткани и добавляет эффекты ветра

Ранее в этом месяце мы поделились модом для Assassin's Creed Unity, который исправил некоторые проблемы с LOD у NPC. А сегодня появился еще один мод, который добавляет несколько крутых эффектов ветра и пытается исправить физику ткани при игре с частотой кадров выше 60fps.
Чтобы продемонстрировать улучшенную физику ткани, моддер 'Halzoid' выпустил следующее сравнительное видео. Обратите пристальное внимание на физику ткани, так как это единственное, что исправляет данный мод.
Недостатком этого мода является то, что вам придется использовать AnvilToolkit. Моддер предоставил руководство по установке, поэтому обязательно прочитайте его перед загрузкой.
Ubisoft выпустит последнюю часть серии Assassin's Creed, Mirage, 12 октября. Эта новая игра AC будет ближе к Unity и более старым играм AC. Поэтому будет интересно посмотреть, как геймеры примут ее.
не прошло и 9 лет
Сейчас играю в нее и наслаждаюсь.Очень крутая игрушка…Жаль проблемный релиз в свое время похерил её восприятие…
После трёх Одиссей -щас что Юнити, что Синдикат -как свежий глоток воздуха... хотя раньше они по восприятию казались как "Ну такссе.. пойдёт".
Зачем только это сейчас?)
Assassin's Creed, Mirage выглядит хуже чем эта игра с модом
Теперь можно пустить ветры во врага?
Во как, серьезно взялись за игру.
Худший ассассин на данный момент. После него к серии вообще не хотелось прикасаться долгое время.
Да и хуже врядли уже сделают , отстой ещё тот , графика и лица супер на тот момент да и сейчас смотрится игра не хуже новых частей , а то и лучше , но вот во всём остальном игра дно
Единственно мне понравилось сам Париж. Я проходил игры по порядку и после огромных фронтиров такая локация смотрелась свежо. Понравились квартиры. Наконец то узнал как жили люди. И только из за города я выстрадал эту чушь.
К сожалению мираж идёт по стопам юнити : новых идей ноль, деградация масштаба, опять аванпосты и вышки. Игра - затычка для того что бы выйграть время и сделать нормального ассассина.
Эх Мираж фундамент Истоки, всё остальное Юнити, фантазия у французов закончилась давно