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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.8 3 457 оценок

Assassin's Creed Valhalla появилась в Xbox и PC Game Pass

Gruz_
Новости

Assassin's Creed Valhalla будет в числе игр, которые пополнят каталог Xbox и PC Game Pass в январе 2024 года, а если быть совсем точным, то вы прямо сейчас можете бесплатно поиграть в игру от Ubisoft, если являетесь подписчиком сервиса от Microsoft.

Это лишь одна из многих игр, которые будут постепенно добавляться в каталог подписки Xbox на бесплатные игры, анонсированной ранее несколько недель назад. В январе 2024 года в Game Pass появится множество игр, и это только первая волна, анонсированная Microsoft:

В числе следующих игр, выходящих на Game Pass, могут оказаться первые части Baldur's Gate - идеальный вариант для ознакомления с историей франшизы в связи с успехом третьей части.

Это также хорошая возможность дать второй шанс игре от Ubisoft, которую сами фанаты реабилитировали в последнее время.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gelyr

Resident Evil 2 топ игра, поиграйте кто не играл. Тем более по подписки, что бы не попробовать может вам зайдет.

6
PlacidFrazer

Хорошая, как же мне было жутко играть в нее после того момента когда мистер икс появился. В общем так и не смог пройти его, просто было не по себе когда он гонялся за мной. Может когда-нибудь вернусь к данной игре.

1
Миханик Шестеренкин PlacidFrazer

Трейнер в помощь.

0
JohnTornton Миханик Шестеренкин

смысл тогда играть вообще? можно на ютубе посмотреть в таком случае

0
Stas776

Пробовал Вальгаллу на бесплатных выходных Стима, какая же херня это была

0
Кирилл Бледный228

Мне вообще сложно играть в игры с открытым миром после Элден ринга, он там объективно лучший на данный момент. До этого был Скайрим

-6
Raf9111 Кирилл Бледный228

Обьективно? Ты прям уверен?) игре где открытый мир прикручен для галочки - лучший, обьективно, ну это угар конечно)

3
JohnTornton Кирилл Бледный228

смешно, что аж до слёз. лучший мир в элден ринге ахахха, а уж скайрим подавно ахахах

1