Assassin's Creed Valhalla появилась в Xbox и PC Game Pass

Assassin's Creed Valhalla будет в числе игр, которые пополнят каталог Xbox и PC Game Pass в январе 2024 года, а если быть совсем точным, то вы прямо сейчас можете бесплатно поиграть в игру от Ubisoft, если являетесь подписчиком сервиса от Microsoft.
Это лишь одна из многих игр, которые будут постепенно добавляться в каталог подписки Xbox на бесплатные игры, анонсированной ранее несколько недель назад. В январе 2024 года в Game Pass появится множество игр, и это только первая волна, анонсированная Microsoft:
- Close to the Sun - 3 января.
- Hell Let Loose - 4 января
- Assassin's Creed Valhalla - 9 января
- Figment - 9 января
- Super Mega Baseball 4 - 11 января
- We Happy Few - 11 января
- Resident Evil 2 - 16 января
- Those Who Remain - 16 января
В числе следующих игр, выходящих на Game Pass, могут оказаться первые части Baldur's Gate - идеальный вариант для ознакомления с историей франшизы в связи с успехом третьей части.
Это также хорошая возможность дать второй шанс игре от Ubisoft, которую сами фанаты реабилитировали в последнее время.
Resident Evil 2 топ игра, поиграйте кто не играл. Тем более по подписки, что бы не попробовать может вам зайдет.
Хорошая, как же мне было жутко играть в нее после того момента когда мистер икс появился. В общем так и не смог пройти его, просто было не по себе когда он гонялся за мной. Может когда-нибудь вернусь к данной игре.
Трейнер в помощь.
смысл тогда играть вообще? можно на ютубе посмотреть в таком случае
Пробовал Вальгаллу на бесплатных выходных Стима, какая же херня это была
Мне вообще сложно играть в игры с открытым миром после Элден ринга, он там объективно лучший на данный момент. До этого был Скайрим
Обьективно? Ты прям уверен?) игре где открытый мир прикручен для галочки - лучший, обьективно, ну это угар конечно)
смешно, что аж до слёз. лучший мир в элден ринге ахахха, а уж скайрим подавно ахахах