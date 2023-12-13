Assetto Corsa Competizione получила кросс-плей на консолях благодаря обновлению

Assetto Corsa Competizione, официальный гоночный симулятор GT World Challenge, разработанный KUNOS Simulazioni и изданный 505 Games, впервые представляет консольный кросс-плей в бесплатном обновлении, доступном сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Игроки PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут соревноваться друг с другом во всех сетевых режимах в рамках этого бесплатного кроссплатформенного многопользовательского обновления. К ним относятся казуальные и быстрые гонки в публичном многопользовательском режиме, серверы соревнований, предлагающие гонки с включенными расширенными настройками, а также частные лиги, предлагающие свои собственные правила и организацию гонок.