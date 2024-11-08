Продажи платформера Astro Bot превысили 1.5 млн копий

3D-платформер Astro Bot от Sony Interactive Entertainment и Team ASOBI достиг значимого рубежа — его продажи превысили 1,5 миллиона копий. Как сообщается в финансовом отчете Sony за третий квартал 2024 года, игру с момента её релиза 6 сентября успели полюбить поклонники PlayStation 5 по всему миру.

В Astro Bot игрокам предстоит отправиться в масштабное космическое приключение. После нападения галактического врага ASTRO и разрушения материнского корабля PlayStation 5 наш отважный робот становится последней надеждой команды. В его миссии — собрать разбросанных по космосу членов экипажа и восстановить корабль.

Игра удивляет уникальными бонусами и механиками, включая пружинящие удары и ракетные атаки, а также погружает благодаря беспроводному контроллеру DualSense. Путешествуя по более чем 50 планетам, игроки объединяют усилия с культовыми героями PlayStation, чтобы доказать, что даже малый герой может быть могучим.