Sony представляет лимитированную версию DualSense, вдохновлённую Astro Bot

В преддверии выхода нового платформера от Team Asobi, Sony решила порадовать поклонников серии Astro Bot особым подарком. Компания анонсировала выпуск лимитированной версии беспроводного контроллера DualSense, дизайн которого вдохновлён миром Astro Bot.

Дизайнеры Sony постарались передать дух игры в каждой детали: фирменные синие акценты Astro украшают ручки и кнопки, создавая яркий контраст, корпус испещрён замысловатыми линиями, напоминающими научно-фантастические мотивы, а главной изюминкой стала пара игривых глазок на сенсорной панели — мгновенно узнаваемый символ робота Астро.

Для тех, кто уже загорелся идеей заполучить этот эксклюзивный контроллер, важно отметить ключевые даты:

9 августа откроется окно предварительных заказов

6 сентября стартуют официальные продажи, совпадающие с днём выхода самой игры

Приобрести Astro Bot Limited Edition можно будет как через официальный сайт PlayStation, так и в розничных магазинах. Стоимость этого геймпада составит 80 долларов или евро, в зависимости от региона.