Вышло свежее обновление для мобильной и консольной версии Exit 8

Психологический хоррор в формате «симулятора ходьбы» от издателя PLAYISM и студии-разработчика KOTAKE CREATE - The Exit 8 получил новое обновление для Android, iOS, PlayStation 4, 5 и Xbox Series X/S.

В обновлении расширен список аномалий, которые игрок должен уметь своевременно распознавать, чтобы выбраться из замкнутого подземного перехода. Игроки уже заметили, что с новым патчем Exit 8, аномалии стали хитрее, плюс некоторые из них вдохновлены фильмом.

Ранее обновление с новыми аномалиями было выпущено в честь выхода киноадаптации The Exit 8, которая была представлена под названием «Выход 8» в августе 2025 года. В тот момент патч также был доступен для версий на Nintendo Switch и ПК.

Игра уже отпраздновала двухлетний срок с даты выхода. Изначально проект был выпущен в конце ноября 2023 года и быстро стал вирусным хитом. Он собрал более 9000 отзывов в Steam, из которых 93% являются положительными.

Экранизация, показанная на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года, получила овации длинной в 8 минут и 98% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes.