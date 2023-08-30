По слухам, порт Astro Bot Rescue Mission для PS VR2 находится в разработке ©

Astro Bot пока не видел крупного, флагманского релиза, но, хотя он и не стоит на том же уровне, что и многие другие франшизы Sony, у него все еще есть значительная база поклонников. Огромную роль в этом сыграла Astro Bot Rescue Mission, эксклюзивный платформер для PS VR, получивший широкое признание критиков и зрителей за годы, прошедшие с момента запуска. И похоже, что Sony, возможно, захочет выпустить игру для своей VR-гарнитуры текущего поколения.

Это судя по словам соучредителя XboxEra Ника Бейкера. В твите, касающемся недавних заявок Sony на товарный знак Astro Bot, Бейкер сказал, что, судя по тому, что он слышал, порт Astro Bot Rescue Mission для PlayStation VR2 находится в разработке. В последующем твите он добавил, что ничего не слышал о новой игре Astro Bot для PS5.

Это, конечно, не означает, что над новой игрой не работают. Команда разработчиков Asobi подтвердила в списках вакансий в 2021 году, что она начала разработку неанонсированной игры для PS5, и описала этот проект как самый крупный и амбициозный на сегодняшний день. Тем временем Sony заявила, что следующая игра студии — это «франшиза для всех возрастов, имеющая глобальную привлекательность».