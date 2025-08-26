Авторы Astroneer готовят гигантские постройки и новое бесплатное обновление

После успеха дополнения Glitchwalkers разработчики System Era Softworks и издатель Devolver Digital готовят для игроков новое масштабное расширение Astroneer, которое выйдет в ноябре на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Главное нововведение — возможность возводить огромные инженерные сооружения. Эти колоссальные постройки позволят испытать свои навыки проектирования и автоматизации на совершенно новом уровне. Каждое сооружение будет обладать уникальными особенностями, открывая свежие игровые возможности и предлагая награды за успешное строительство.

Важно, что дополнение полностью совместимо с уже существующими сохранениями: игроки смогут как начать новое приключение, так и продолжить освоение планет с текущими достижениями.

Одновременно с платным расширением выйдет и бесплатное обновление для всех владельцев игры. В нём появятся новые предметы, а также первый тип масштабной постройки, позволяющий автоматизировать межпланетные перевозки ресурсов и технологий. Это даст возможность выстраивать полноценную логистическую сеть между планетами, делая процесс выживания и исследования ещё масштабнее и глубже.