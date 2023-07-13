Авторы Astroneer продемонстрировали перманентную смерть и другие возможности в трейлере обновления ©

Авторы Astroneer, популярной инди-игры в жанре космической разведки и песочницы, выпустили новый трейлер к выходящему сегодня обновлению Custom Games. Обновление позволит игрокам изменять генерацию планет, перманентную смерть, хардкорные режимы, скоростные забеги и многое другое.

Astroneer's Custom Games будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox. На данный момент разработчики не подтвердили, когда обновление появится на Nintendo Switch, но, согласно вчерашнему твиту, это произойдет "в ближайшее время".

Игра Astroneer была выпущена несколько лет назад и сейчас доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Switch.

С момента запуска Astroneer продолжает обновляться с удивительной регулярностью, развиваясь новыми творческими способами. Более того, в марте по игре Astroneer даже был выпущен графический роман от Titan Comics. Как и в No Man's Sky, долголетие и преданность делу со стороны разработчиков были неожиданными и желанными. Очаровательный арт-дизайн, физика и упор на науку делают эту инди-игру вечной.