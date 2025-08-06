На VK Play вышел российский космический симулятор AstroPlanet

Российская студия VIVA, создавшая экшен Try to Survive Today, выпустила новую игру — AstroPlanet. Она доступна на ПК, в том числе через VK Play.

Новинка представляет собой симулятор колониста-терраформера. Она отправляет игроков на планету с непригодным для жизни воздухом, где предстоит освоиться. Нужно искать и собирать ресурсы, строить базу, которая станет основным убежищем, выращивать растения, обеспечивать постройки энергией, менять ландшафт, а также справляться с опасностями и вызовами. Все ради того, чтобы выжить и вернуться на Землю.