Фантастический экшен Atlas Fallen не сильно впечатлил игроков в Steam ©

Сегодня состоялся релиз Atlas Fallen, нового фантастического экшена, созданного Deck13. Игра доступна на PlayStation и Xbox Series X|S, а также на ПК, где была встречена довольно прохладно.

Пиковый онлайн Exoprimal в Steam продолжает обновляться и сейчас достигает 984 одновременных игроков. Что касается пользовательской оценки, то игра успела собрать 54 обзора, из которых только 46% —положительные.

Авторы негативных обзоров жалуются на сомнительную графику, плохую боевку, надоедливые подсказки и общую посредственность продукта.