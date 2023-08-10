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об игре
Atlas Fallen 10.08.2023
7.5 122 оценки

Фантастический экшен Atlas Fallen не сильно впечатлил игроков в Steam

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butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз Atlas Fallen, нового фантастического экшена, созданного Deck13. Игра доступна на PlayStation и Xbox Series X|S, а также на ПК, где была встречена довольно прохладно.

Пиковый онлайн Exoprimal в Steam продолжает обновляться и сейчас достигает 984 одновременных игроков. Что касается пользовательской оценки, то игра успела собрать 54 обзора, из которых только 46% —положительные.

Авторы негативных обзоров жалуются на сомнительную графику, плохую боевку, надоедливые подсказки и общую посредственность продукта.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Baterflue

Форчпокен 2.0 не удивительно что людям не зашло

3
Xplitx

Игра вообще никак не связано даже геймплейно

0
Punisher1

Лучше бы Syrge 3 сделали

2
Abarmot90

Лучше бы цену в 2раза меньше. У меня в РБ она 40$

1
JohnTornton Abarmot90

не фуллпрайс же, какие ещё претензии. кто виноват, что вы не можете купить?

0
RickeyIMBA

Эх а я так надеялся, ладно пройду в коопе на пиратке за 0 руб

0
pudovik1704

А мне и пиратку лень качать,тратить время на гумно...

0
JohnTornton

ну так очередной соулс лайк, уже всем надоело, кроме фанатиков. а их не так много

0