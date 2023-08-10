Фантастический экшен Atlas Fallen не сильно впечатлил игроков в Steam

Сегодня состоялся релиз Atlas Fallen, нового фантастического экшена, созданного Deck13. Игра доступна на PlayStation и Xbox Series X|S, а также на ПК, где была встречена довольно прохладно.
Пиковый онлайн Exoprimal в Steam продолжает обновляться и сейчас достигает 984 одновременных игроков. Что касается пользовательской оценки, то игра успела собрать 54 обзора, из которых только 46% —положительные.
Авторы негативных обзоров жалуются на сомнительную графику, плохую боевку, надоедливые подсказки и общую посредственность продукта.
Форчпокен 2.0 не удивительно что людям не зашло
Игра вообще никак не связано даже геймплейно
Лучше бы Syrge 3 сделали
Лучше бы цену в 2раза меньше. У меня в РБ она 40$
не фуллпрайс же, какие ещё претензии. кто виноват, что вы не можете купить?
Эх а я так надеялся, ладно пройду в коопе на пиратке за 0 руб
А мне и пиратку лень качать,тратить время на гумно...
ну так очередной соулс лайк, уже всем надоело, кроме фанатиков. а их не так много