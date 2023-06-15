Atlas Fallen 10.08.2023
7.6 103 оценки

Геймплейный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen

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butcher69
Новости

Atlas Fallen, эпическая фэнтезийная экшен-RPG, в которой вы сражаетесь с легендарными существами, только что получила геймплейные кадры, демонстрирующие высокооктановый экшен и исследование атмосферных локаций.

Игра, разработанная студией Deck13 Interactive, принадлежащей Focus Entertainment, выходит 10 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, и уже сейчас можно сделать предварительный заказ для всех платформ.

Atlas Fallen отправит вас в эпическое и взрывное путешествие по огромному, покрытому песком миру. Играя за героя, восставшего против тиранического Бога Солнца Телоса, вы должны противостоять Рейфам - ужасающим божественным существам, которые преследуют землю. Надев Перчатку, магический артефакт, наделяющий вас необычными способностями, скользите по пескам и используйте свое оружие, меняющее форму, и воздушные движения, чтобы адаптировать свой стиль игры к каждому Рейфу. 151 камень сущности в мире даст вам различные атаки и эффекты, чтобы вы могли подобрать подходящий для себя билд, который будет соответствовать сильным и слабым сторонам вашего противника. Продолжайте совершенствоваться и экспериментировать с синергиями и комбо, чтобы добиться успеха в стильном боевом опыте Atlas Fallen с пьянящим ощущением игры.

Трейлеры
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SnobbishGhost

да такое себе

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PuserG

Кататься по песку хочется, но вот стиль гадфола отталкивает, мне кажется, игре бы подошёл более приземлённый стиль, что-нибудь простое, грязное, блёклое.

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