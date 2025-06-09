ATMOSFAR - небесная выживалка с кооперативом и летающей базой выйдет в 2026 году

Издательство Shueisha Games и студия Apog Labs представили кооперативную игру на выживание ATMOSFAR, релиз которой запланирован на 2026 год. Проект разрабатывается для ПК и предложит игрокам исследовать фантастический мир парящих островов, сражаться с воздушными чудовищами и строить летающую жизнь с друзьями.

Действие ATMOSFAR разворачивается на планете Тайкос, где человечество пытается выжить в последнем форпосте, зависшем среди облаков. Игрокам предстоит взять управление маневренными кораблями Wasp, каждый из которых обладает уникальными способностями: от транспортировки ресурсов до боевого сопровождения. А для долгосрочных вылазок предусмотрена огромная мобильная авиабаза Cloud Cruiser — летающий дом, который можно обустраивать и модернизировать.

Важной частью игры станет сбор и переработка лома: из обломков древних технологий создаются детали, модули, инструменты и даже топливо. Игроки смогут не только улучшать свои корабли, но и кастомизировать их — изменять корпус, подвеску, окраску и оснащение.

Особое внимание уделено системе управления ресурсами и погодным условиям. Ливни, турбулентные потоки, смена дня и ночи — всё это влияет на выживание. Одна ошибка в расчётах, и ваш корабль может потерпеть крушение. А ещё на планете обитают опасные инопланетные формы жизни, которые не рады гостям.

ATMOSFAR поддерживает кооператив до четырёх игроков с возможностью совместного управления техникой, полётов в группе и коллективного строительства базы. Вместе с друзьями вы сможете исследовать мир, находить ценные ресурсы и противостоять угрозам, скрывающимся в облаках.

Выход ATMOSFAR состоится в 2026 году. Игра появится на ПК через Steam.