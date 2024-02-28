Самостоятельное расширение для Atom RPG, TRUDOGRAD, вышло на Xbox

Раньше TRUDOGRAD была доступна на ПК и мобильных устройствах, но теперь выходит на Xbox, чтобы еще больше расширить вселенную Atom RPG. Это продолжение того, что присутствовало в оригинальной игре, и обеспечивает дополнительное повествование и десятки часов игрового процесса.
TRUDOGRAD перенесёт вас в постапокалиптический мегаполис; земля, которая выстояла во время ядерного уничтожения. Ваша задача — пройти через пустоши, отбиваясь от любой злой угрозы, которая может выскочить из его головы.
TRUDOGRAD — это самостоятельное сюжетное дополнение к ATOM RPG. 22 года назад СССР и Западный блок уничтожили друг друга в ядерном аду. Миллионы людей погибли мгновенно, общество рухнуло, а технологии были отправлены обратно в Средневековье. Вы являетесь членом АТОМ — организации, задачей которой является защита остатков постапокалиптического человечества. Два года назад вас — новичка-агента АТОМа — отправили с опасной миссией в Советские Пустоши. В результате вы обнаружили определенную информацию о новой угрозе, которая потенциально может уничтожить борющиеся остатки человечества. В ATOM RPG: Trudograd ваша цель — отправиться в гигантский постапокалиптический мегаполис, выдержавший испытания ядерного уничтожения и социального коллапса. Там вы должны найти то, что считается последней надеждой человечества в борьбе с угрозой из космоса/