Самостоятельное расширение для Atom RPG, TRUDOGRAD, вышло на Xbox

Постапокалиптическая ролевая игра, вдохновленная классическими представителями жанра: Fallout, Wasteland, Deus Ex и Baldur's Gate.

По альтернативному сюжету игры, в 1986 году СССР и Западный блок были практически уничтожены в результате обмена ядерными ударами. После произошедшего апокалипсиса выжили немногие, и вы — один из них. Как и в легендарной Fallout, вам предстоит исследовать жестокий мир Пустошей, но уже на территории разрушенного Советского Союза.

Несмотря на крах цивилизации, среди групп выживших зреет заговор, угрожающий Земле даже больше, чем едва не уничтожившая ее ядерная война. Вам предстоит предотвратить этот сценарий и разгадать зловещие тайны.

В духе классических представителей жанра ATOM RPG позволит вам создать уникального персонажа благодаря развитой ролевой системе с набором взаимосвязанных характеристик и десятками навыков.

В игре предусмотрены тактические пошаговые бои, исследование разнообразных локаций Пустошей, случайные ивенты, проработанные диалоги, большое число квестов с альтернативными вариантами прохождения и многое другое.